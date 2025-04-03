Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'nun faturası: 5-10 maç | Futbolculara da ağır ceza kapıda

"OKAN BURUK'A DA CEZA GELEBİLİR"

"Gördüğümüz kadarıyla Okan Buruk, hakemlerin elini sıkıyor. Sonrasında Mourinho'ya dönüp, el hareketinde bulunuyor. Galibiyet sevinci diyebiliriz ama bir şeyler de söylüyor. Orada bir hakaret var mı yok mu, ona göre Okan Buruk'un ceza alıp alamayacağını söyleyebiliriz. Üç ihtimal var; ilk olarak basit bir galibiyet sevinci olarak görülüp sevk edilmez Okan Buruk. İkinci ihtimalde Okan Buruk'un Mourinho'ya kötü bir söz söyleyip söylemediğine bakılır ve hakaret varsa 2-5 maç arası ceza gelebilir. Son olarak bunu aşırı bir sevinç olarak nitelendirip, sportmenliğe aykırı hareket denir ve Buruk'a 1-3 maç ceza verilebilir. Şahsi düşüncem, Okan Buruk'a ceza verilmeyebilir ya da alt sınırdan sportmenliğe aykırı harekette bulunmaktan ceza gelebilir, tabii hakaret yoksa."