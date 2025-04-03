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Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'nun faturası: 5-10 maç | Futbolculara da ağır ceza kapıda

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maçta kazanan taraf sarı - kırmızılılar olurken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a yaptığı hareket gündeme oturmuştu. Portekizli çalıştırıcının kaç maç ceza alacağı merak edilirken; Spor Hukukçusu Avukat Anıl Dinçer, yaşanan olayları ntv.com.tr'ye yorumladı.

Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'nun faturası: 5-10 maç | Futbolculara da ağır ceza kapıda - 1

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'nun faturası: 5-10 maç | Futbolculara da ağır ceza kapıda - 2

Bu skorun ardından Galatasaray adını yarı finale yazdırırken, geceye yaşanan olaylar ve Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a hareketi damga vurdu.

Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'nun faturası: 5-10 maç | Futbolculara da ağır ceza kapıda - 3

Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü, maç sonunda Galatasaray çalıştırıcısı Okan Buruk'un burnunu sıkmıştı. Buruk, Portekizli hocanın hareketi sonrasında yerde kalmıştı. Futbolcular ve güvenlik görevlileri araya girerek gerginliğin daha fazla büyümesini engellemişti.

Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'nun faturası: 5-10 maç | Futbolculara da ağır ceza kapıda - 4

Öte yandan maç devam ederken futbolcular ve teknik heyetler arasında çıkan kargaşa da gecenin dikkat çeken bir diğer olayıydı.

Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'nun faturası: 5-10 maç | Futbolculara da ağır ceza kapıda - 5

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a hareketi ve futbolcular arasında çıkan kavgalar sonucu kime, hangi cezanın gelecei merak edilmeye başlandı.

Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'nun faturası: 5-10 maç | Futbolculara da ağır ceza kapıda - 6

Spor Hukukçusu Avukat Anıl Dinçer, dev derbide yaşananları ve olası cezaları ntv.com.tr'ye değerlendirdi. İşte Dinçer'in yaşananlar hakkındaki "ceza" yorumu:

Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'nun faturası: 5-10 maç | Futbolculara da ağır ceza kapıda - 7

"OKAN BURUK'A DA CEZA GELEBİLİR"

"Gördüğümüz kadarıyla Okan Buruk, hakemlerin elini sıkıyor. Sonrasında Mourinho'ya dönüp, el hareketinde bulunuyor. Galibiyet sevinci diyebiliriz ama bir şeyler de söylüyor. Orada bir hakaret var mı yok mu, ona göre Okan Buruk'un ceza alıp alamayacağını söyleyebiliriz. Üç ihtimal var; ilk olarak basit bir galibiyet sevinci olarak görülüp sevk edilmez Okan Buruk. İkinci ihtimalde Okan Buruk'un Mourinho'ya kötü bir söz söyleyip söylemediğine bakılır ve hakaret varsa 2-5 maç arası ceza gelebilir. Son olarak bunu aşırı bir sevinç olarak nitelendirip, sportmenliğe aykırı hareket denir ve Buruk'a 1-3 maç ceza verilebilir. Şahsi düşüncem, Okan Buruk'a ceza verilmeyebilir ya da alt sınırdan sportmenliğe aykırı harekette bulunmaktan ceza gelebilir, tabii hakaret yoksa."

Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'nun faturası: 5-10 maç | Futbolculara da ağır ceza kapıda - 8

"MOURINHO'NUN HAREKETİ SALDIRI FİİLİDİR"

"Ben Mourinho'nun hareketini saldırı fiili olarak görüyorum, kavga olarak nitelendirilemez çünkü karşılık yok. Fiziki bir temas var. Okan Buruk'tan yana bir kavga başlatma yok. Burun sıkma olarak küçümsenemez; tokat atmak, yumruk atmak, ağzını sıkmaktan farkı yok. TFF Fuutbol Disiplin Talimatı'nda "Saldırı" başlığı var, madde 44. Buna göre de 5 ila 10 maç ceza verilme ihtimali var ya da 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası olabilir."

Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'nun faturası: 5-10 maç | Futbolculara da ağır ceza kapıda - 9

"HAKSIZ TAHRİK VAR DİYECEKTİR"

Ancak Mourinho kesinlikle "Haksız tahrik var, fiziki temasta bulunmadan önce hakemleri selamladı ve bana el hareketi yaparak bir şeyler söylemeye başladı" diyecektir. "Kendimi tutamadım, bunu yaptım" diyecektir. Haksız tahrik indiriminde bulunması muhtemel. Örneğin 3 maç ceza verilirse 2 maça indirilebilir. Okan Buruk'un ne dediğini bilmiyoruz.

Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'nun faturası: 5-10 maç | Futbolculara da ağır ceza kapıda - 10

"3-5 MAÇ CEZA MUHTEMEL"

"Futbolcular tarafında, yedek kulübesinin orada bambaşka bir olay var. Madde 45'e göre "Kavga" var. Bir kavgaya karışan ve fiilleri daha ağır cezaları gerektirmeyen oyunculara 3 ila 5 maç arası men cezası veriliyor. Futbolcuların bir kavgaya karıştığı gözüküyor, kimler karıştıysa 3 ila 5 maç ceza alması muhtemel."

Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'nun faturası: 5-10 maç | Futbolculara da ağır ceza kapıda - 11

"EK MADDELERDEN DE SEVK OLACAKTIR"

"Eğer ki hakaret, kötü söz ve küfür varsa "hakaretten" de sevk edilmesi gerekiyor. Orada kimin ne dediği belli değil. Özellikle Barış Alper Yılmaz birden arkasını dönüp, hiddetli bir şekilde kavgaya karışıyor. Birilerinin provoke etmesi muhtemel. Kavga kesinlikle var, hakaret var mı yok mu ona da bakılması ve iyi araştırılması gerekiyor. Ek maddelerden de sevk olacaktır. Barış Alper, "haksız tahrik" savunması da yapabilir."

Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'nun faturası: 5-10 maç | Futbolculara da ağır ceza kapıda - 12
Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'nun faturası: 5-10 maç | Futbolculara da ağır ceza kapıda - 13
Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'nun faturası: 5-10 maç | Futbolculara da ağır ceza kapıda - 14
Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'nun faturası: 5-10 maç | Futbolculara da ağır ceza kapıda - 15
Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'nun faturası: 5-10 maç | Futbolculara da ağır ceza kapıda - 16
Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'nun faturası: 5-10 maç | Futbolculara da ağır ceza kapıda - 17
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