Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'nun faturası: 5-10 maç | Futbolculara da ağır ceza kapıda
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maçta kazanan taraf sarı - kırmızılılar olurken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a yaptığı hareket gündeme oturmuştu. Portekizli çalıştırıcının kaç maç ceza alacağı merak edilirken; Spor Hukukçusu Avukat Anıl Dinçer, yaşanan olayları ntv.com.tr'ye yorumladı.
Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.