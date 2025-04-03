Okan Buruk'un derbi karnesi: Jose Mourinho'ya mağlup olmuyor

KADIKÖY DEPLASMANINDA MAĞLUBİYET GÖRMEDİ

Okan Buruk'un Galatasaray'ı, Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olmadı.

Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda biri Ziraat Türkiye Kupası, 3'ü de Süper Lig olmak üzere toplamda 4 maça çıktı.

Galatasaray, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet alırken bir kez de rakibiyle berabere kaldı.