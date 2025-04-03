Okan Buruk'un derbi karnesi: Jose Mourinho'ya mağlup olmuyor
Okan Buruk'un Galatasaray'ı derbilerde gösterdiği performansla taraftarının yüzünü güldürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı 8 resmi müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Buruk'un Galatasaray'ı, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sine bu sezon 3 maçta da mağlup olmadı.
Okan Buruk, sarı-lacivertliler karşısında 2-1 kazanılan maçla Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı toplamda 15. derbi maçına çıktı.