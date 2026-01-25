Okan Buruk'un rekor gecesi: Süper Lig tarihine geçti

Galatasaray, Okan Buruk'un yönetiminde Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplayan takım konumunda bulunuyor.

2023-2024 sezonunda 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, 102 puan toplayarak ligin puan rekoruna ulaştı.

Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda 93 puanla ulaştığı ve uzun süre elinde bulundurduğu rekoru kıran sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde üç haneli puana ulaşan ilk takım oldu.

İKİ SEZON ÜST ÜSTE 90 PUANI GEÇTİ

Galatasaray, Okan Buruk'un teknik direktörlük döneminde iki sezon üst üste 90 puanı geçti.

Buruk ile ilk şampiyon olduğu 2022-2023 sezonunda 88 puan elde eden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iki sezon üst üste 90 puanı geçerek Süper Lig'i kazandı. 2023-2024 sezonunda 102 puan ve geçen sezon da 95 puanla şampiyon olan Galatasaray, böylece Süper Lig tarihinde iki sezon üst üste 90 ve üzeri puan toplayan ilk takım olmayı başardı.

Okan Buruk, Galatasaray'daki ilk sezonunda 2,44, ikinci sezonunda 2,68 puan ve üçüncü sezonunda da 2,63 puan ortalaması yakaladı.