Okay Yokuşlu, kariyerine Getafe'de devam etmek istiyor

Milli futbolcu, "Kariyer planlamanda Türkiye'ye dönmek var mı?" sorusuna, "Kalabildiğim kadar Avrupa'da kalmak istiyorum ama futbol bu. Hiçbir zaman büyük konuşmayı sevmedim. Nerenin iyi olacağına inanıyorsam orada olurum. 'Uygun şartlar oluşursa neden olmasın' diyeyim" yanıtını verdi.

Okay Yokuşlu, Türkiye'den kendisine gelen resmi bir teklif de bulunmadığını dile getirdi.