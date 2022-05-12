Okay Yokuşlu, kariyerine Getafe'de devam etmek istiyor

Haberler - Anadolu Ajansı 12.05.2022 - 13:17
Okay, Getafe'nin maçlarını oynadığı Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda merak edilen soruları yanıtladı.
Sezon başının kendisi için sıkıntılı geçtiğini belirten Okay, "Bu sene kariyerimin en değişik sezonlarında biri oldu. West Bromwich'te kalmayı planlıyordum ama bazı sebeplerden dolayı transfer gerçekleşmedi. Celta'daki sezon başı kampında herkes, takımdan ayrılacağım, başka kulübe imza atacağım gözüyle bakıyordu. O yüzden sezon başı kampı da bir nevi takımdan ayrı gibi çalışmıştım. Transfer gerçekleşmeyince takımda kaldım ve ilk 11'i yakalama seviyesinde değildim. Yarım devre öyle geçti. Ondan sonra iyi oynadığım maçlar da oldu fakat daha fazla şans bulamayacağımı anladığım zaman takımı değiştirdim" ifadelerini kullandı.
Gelecek sezonki hedeflerinden bahseden Okay Yokuşlu, şöyle konuştu:
"Buraya kiralık olarak geldim ama ligde kaldığımız takdirde Getafe'de devam edeceğim gibi gözüküyor. Şu anda burada mutluyum ve burada başarılı olmak istiyorum. Öncelikli hedefim burada formayı kapıp, kendi performansımı göstermek. Kendime güvenim var. Futbolda bazen istediğiniz şeyler aynı zamanda denk gelmeyebiliyor. Artık belirli bir olgunluktayım. Bunu bilerek, isyan etmeyerek, her gün çalışarak o günün geleceğini, o performansı verebileceğimi biliyorum. Bir satın alma opsiyonu var. Onu kulübüm kullanırsa ve kümede kalırsak, burada devam edeceğim. Onu da sezon sonunda göreceğiz."
Milli futbolcu, "Kariyer planlamanda Türkiye'ye dönmek var mı?" sorusuna, "Kalabildiğim kadar Avrupa'da kalmak istiyorum ama futbol bu. Hiçbir zaman büyük konuşmayı sevmedim. Nerenin iyi olacağına inanıyorsam orada olurum. 'Uygun şartlar oluşursa neden olmasın' diyeyim" yanıtını verdi.
Okay Yokuşlu, Türkiye'den kendisine gelen resmi bir teklif de bulunmadığını dile getirdi.
Okay, sezon ortasında tercihini Getafe'den yana kullandığını ve bu seçiminden dolayı mutlu olduğunu aktararak şu açıklamalarda bulundu:
"Başka takımlar da vardı ama en doğru seçeneğin Getafe olduğunu düşündüm. Takım sezon başında biraz sıkıntılı bir başlangıç yaptı ancak daha sonra çok büyük bir güç örneği göstererek çıkış yakaladı. Oturmuş bir takımları vardı. Hocanın ve yönetimin bana olan tutumu hoşuma gitti açıkçası. İlk dönemde oynamasam bile idmanlarda mutluydum, hocayla iletişimden mutluydum, bana güvendiğini biliyordum. Takım içi çok iyi bir havamız var"
Süper Lig'i mümkün olduğunca takip ettiğini aktarıp, Trabzonspor'u şampiyonluğundan dolayı kutlayan Okay Yokuşlu, kutlama görüntülerinin İspanya'da da konuşulduğunu belirterek, "Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarını bizim soyunma odasında bile soruyorlar. Bütün dünya kutlamaları konuşuyor şu an. Meşhur kutlama görüntüsü var, telefon ışıklarıyla yapılan. Bütün sosyal medyada yer buldu" değerlendirmesini yaptı.
Kutlama görüntülerini büyük bir keyifle izlediğini dile getiren milli futbolcu, "Bu kutlamayı yapmak çok uzun süredir beklenen bir şey. Hocası, takımı, taraftarı ve yönetimiyle çok güzel bir iş başardılar. Çünkü ben içlerinden biri olarak, orada oynamış biri olarak, onlar için ne ifade ettiğini az çok anlayabiliyorum" diye konuştu.
A Milli Takım'ın son iki kampında yer almayan Okay Yokuşlu, ay-yıldızlı formayı yeniden giymek için sıkı çalıştığının altını çizerek, şöyle konuştu:
"Çağrılmadığım ilk kampta hoca beni aradı. Sağ olsun, teşekkür ederim. Bir karar aldığını, bundan sonra daha fazla oynama ritmini yakalamış futbolcularla devam edeceğini söyledi. Ben de hocaya kararına saygı duyduğumu belirttim. Ancak bu tekrar geri dönmeyeceğim anlamına gelmez. Futbolda iyiyseniz iyisinizdir. Performans sporu yapıyoruz. Bazen işler iyi gider, bazen yolunda gitmez. O yüzden hocaya saygı duyduğumu söyledim. Ben de her zaman orada olmak isterim. Hedeflerim var. Milli Takım da bunlardan bir tanesi."