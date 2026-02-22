"Okyanusu geçip derede boğulmak" Spor yazarları Galatasaray yenilgisini yazdı
22.02.2026 09:37
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor deplasmanında ağır yara alan sarı kırmızılılar mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı. Maçın ardından spor yazarları Galatasaray'ın mağlubiyetini değerlendirdi.
“MAÇIN SENARYOSUNDA YENİ PERDE AÇILDI”
“Okan Buruk devre arasında Icardi, Abdülkerim ve Yunus’u çıkarıp, Torreira, Lang ve Barış Alper’i oyuna sürdü. Barış Alper santrfora, Sallai 10 numaraya, Lemina da stopere geçti. Galatasaray bir nebze ayarlarına dönmeyi denemeye başladı. Lang sol forvette büyük fark yarattı. Boey’e attığı bir pasla tüm Konya savunmasını mat etti, devamında da Sane golü attı. Ama bu gol VAR incelemesiyle iptal edilince maçın senaryosunda yeni bir pencere açıldı. Galatasaraylı futbolcular bu gol iptalinin etkisinden çıkamadılar. Konyaspor’da İlhan Palut, Muleka’yı çıkarıp Kramer’i sahaya sürünce maçın tüm momentumunu eline geçirdi. Aslında bunu başlangıç planında neden yapmadığı merak konusu. Kramer, fizik kalitesiyle Galatasaray savunmasını yıprattı, üstüne de maçı 2-0’a getiren golü attı. Konyaspor 26 Ekim’den bu yana ilk kez bir lig maçını kazanmış oldu.”
(Serkan Akcan Milliyet)
“ROTASYON YAPMASI NORMALDİ AMA BİRAZ AŞIRI OLMADI MI?”
“Galatasaray bir ayda 8 maçlık yoğun bir fikstürün içinde. Bu sekiz maçın ikisi Juventus, biri Beşiktaş, biri Başakşehir, biri Göztepe, biri Konya, ikisi de Alanya ile. 19 Mart’a kadar sürecek bu sert fikstür içinde Okan Buruk’un bir yerlerde rotasyon yapması doğal. Ancak dün Konya’da acaba 6 oyuncu (hatta Sallai’nin de yerinin değiştiği hesaba katılırsa), 7 pozisyonluk rotasyon biraz aşırı mı oldu? Okan Buruk, dün genişleyen kadrosunu da gözeterek Juventus 11’ine göre 6 değişiklik yaptı. Savunma dörtlüsünün Abdülkerim dışında üçü değişti. Torreira kulübede başladı, cezalı Lemina yerine döndü. Barış-Lang kenarda otururken Sallai’yi önce sol açık, sonra on numara, en son da sağ bekte izledik. Ancak bu rotasyonlu 11, ilk 45 dakikada göz doldurmaktan çok uzaktı. Rakip ceza alanında sadece 8 kez topla buluşabildiler, kaleyi 4 kez denediler ve hiç isabet bulamadılar. Adil-Uğurcan ikilisi arasında Icardi yok oldu 45 dakika boyunca.”
(Uğur Meleke Hürriyet)
“ZAFER SARHOŞLUĞU”
“Okan hoca, ilk kez 3 kaptan, Icardi, Abdülkerim ve Yunus'u oyundan çıkarıp hücuma ve orta alana dinamizm kazandıracak Barış, Lang ve Torreira'yı sahaya sürdü. Bu hamleler G.Saray'ın daha etkili olmasını sağladı. Ancak Konya'nın dirençli, dikkatli ve ciddi oyunu, G.Saray'ın rahat hareket etmesini, net pozisyon bulmasını engelledi. İlhan Palut, G.Saray'ı iyi etüt etmiş, savunmasını çok öne çıkarmadı, orta alanı kalabalık tuttu, Deniz Türüç'ün tecrübesinden faydalandı. Juventus galibiyetinden sonra G.Saraylı bazı oyuncular, İtalyanlara karşı kazanılmış zafer sarhoşluğunun içindeydi ve ruh halleri, 'Biz bu maçı rahat alırız' şeklindeydi. Ama evdeki hesap Konya'da tutmadı. Bir duran top sonrası kaptanı Adil'le golü bulan Konyaspor, kazanamama orucunu G.Saray'ı yenerek bozdu. G.Saray, bu yenilgiyle büyük yara aldı.”
(Levent Tüzemen Sabah)
“Dün Galatasaray ilk yarıyı isabetli şut çekemeden tamamlarken futbol adına sahaya hiçbir şey koyamadı. Icardi'yi neden devrede oyundan aldığını Okan Buruk açıklayacaktır. 3 değişikliğe rağmen yeterli baskıyı kuramadığı oyunda önce kornerden gelen gol, ardından Sallai'nin hatası sonrası Konya'nın 2'nci sayısı. Şampiyonlar Ligi'nin yüksek temposu çok takımı zorluyor. Ama dünkü kötü futbolu ve 3 puan kaybını yorgunlukla açıklayabilmek mümkün değil. 3 puan kaybın sorumlusu 4 gün önce Juventus'a 5 gol atan takımın hocası Okan Buruk'tur. Kafaları hiç eğmeden Torino'daki rövanşa ilk maç 0-0'mış gibi başlamak zorundalar. Galatasaray tarihinin en büyük zaferlerinin ardına bu gölgeyi düşürdüler.”
(Bülent Timurlenk Sabah)
“BUNA OKYANUSU GEÇİP DEREDE BOĞULMAK DENİR”
"Konyaspor'da sonradan giren oyuncular fark yaratırken; Galatasaray'da ikinci yarının başında maça dahil olan üç oyuncu, sarı-kırmızılı takıma hayat veremedi. Şampiyonlar Ligi maçından sonra lige dönüş her zaman zor olmuştur. Dün bunu bir kez daha gördük. Koca Galatasaray, Konya'da 'bu da kaçar mı?' diyebileceğimiz bir gol pozisyonuna dahi giremedi. Zafer sarhoşu olarak maça çıkarsan; ayakların yere basmazsa kaybedersin. Buna okyanusu geçip, derede boğulmak da denir. Galatasaray, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.
(Zeki Uzundurukan Fotomaç)