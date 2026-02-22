"Okyanusu geçip derede boğulmak" Spor yazarları Galatasaray yenilgisini yazdı

“ROTASYON YAPMASI NORMALDİ AMA BİRAZ AŞIRI OLMADI MI?”

“Galatasaray bir ayda 8 maçlık yoğun bir fikstürün içinde. Bu sekiz maçın ikisi Juventus, biri Beşiktaş, biri Başakşehir, biri Göztepe, biri Konya, ikisi de Alanya ile. 19 Mart’a kadar sürecek bu sert fikstür içinde Okan Buruk’un bir yerlerde rotasyon yapması doğal. Ancak dün Konya’da acaba 6 oyuncu (hatta Sallai’nin de yerinin değiştiği hesaba katılırsa), 7 pozisyonluk rotasyon biraz aşırı mı oldu? Okan Buruk, dün genişleyen kadrosunu da gözeterek Juventus 11’ine göre 6 değişiklik yaptı. Savunma dörtlüsünün Abdülkerim dışında üçü değişti. Torreira kulübede başladı, cezalı Lemina yerine döndü. Barış-Lang kenarda otururken Sallai’yi önce sol açık, sonra on numara, en son da sağ bekte izledik. Ancak bu rotasyonlu 11, ilk 45 dakikada göz doldurmaktan çok uzaktı. Rakip ceza alanında sadece 8 kez topla buluşabildiler, kaleyi 4 kez denediler ve hiç isabet bulamadılar. Adil-Uğurcan ikilisi arasında Icardi yok oldu 45 dakika boyunca.”

(Uğur Meleke Hürriyet)