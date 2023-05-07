Olay çıkaran taraftarlara polis biber gazıyla müdahale etti

Sakin geçen karşılaşmanın ilk yarısı Geredespor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sonra erdi. Maçın ikinci yarısında Yeniçağaspor, 1 gol attı. Karşılaşma Geredespor’un, 2-1’lik galibiyeti ile sona erdi. Bu sonuçla Bölgesel Amatör Lig’e yükselen takım Geredespor oldu.