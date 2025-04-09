Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için "hakaret" davası devam ediyor: "Sinkaflı küfürler edildi"
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbi sonrası saha içinde yaşanan olaylarla ilgili "hakaret" davası açılmıştı. Dava görülmeye devam ederken, tanık ve müştekilerin ifadesi alındı.
Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından, o dönem Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Selahattin Baki'nin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan'a küfür ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora İsmail Bahçetepe tanık olarak dinlendi.