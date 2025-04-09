Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için "hakaret" davası devam ediyor: "Sinkaflı küfürler edildi"

Yaşanan gerginlik üzerine Yazgan'ın yanına gittiğini anlatan Bahçetepe, "O sırada sanık Selahattin Baki kulüp yöneticimiz Eray beye yönelik sinkaflı küfürler etti. Bunun üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı dönüp Selahattin Baki'nin yakasına yapışıp yaptığına tepki gösterdi. Selahattin Baki de 'Herkes küfür ediyor, hep bana kızıyorsunuz.' gibi şeyler söyledi. Olayla ilgili bilgim bu kadardır. Eray beyin herhangi bir hakareti yoktu. Sadece Ali Koç'a yaptıklarının yanlış olduğunu söylüyordu." diye konuştu.



Hakim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.