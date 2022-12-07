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Olaylı Göztepe-Altay derbisi için karar günü: Hükmen mağlubiyet veya kaldığı yerden seyircisiz devam etmesi gündemde

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1'inci Lig'de 27 Kasım Pazar akşamı oynanıp 22'nci dakikada tatil edilen olaylı Göztepe-Altay derbisiyle ilgili kararını yarın açıklayacak. Toplantıda hükmen mağlubiyet veya kaldığı yerden seyircisiz devam etmesi masada olacak.

Olaylı Göztepe-Altay derbisi için karar günü: Hükmen mağlubiyet veya kaldığı yerden seyircisiz devam etmesi gündemde - 1

Türkiye Futbol Federasyonu İstanbul Riva'daki merkezinde toplanarak yarıda kalan maçla ilgili görüşecek. 

Olaylı Göztepe-Altay derbisi için karar günü: Hükmen mağlubiyet veya kaldığı yerden seyircisiz devam etmesi gündemde - 2

Toplantıda karşılıklı şiddet olaylarının yaşandığı maçla ilgili hükmen mağlubiyet veya oyunun kaldığı yerden seyircisiz devam etmesi gibi alternatifler masaya yatırılacak. 



Olaylı Göztepe-Altay derbisi için karar günü: Hükmen mağlubiyet veya kaldığı yerden seyircisiz devam etmesi gündemde - 3

Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın Altay taraftarlarının yer aldığı tribünden ateşlenen işaret fişeğiyle yüzünden ağır yaralanıp 5 gün yoğun bakımda tedavi gördüğü, iki takım taraftarı arasında Çakır ambulansa taşınırken, yaşanan gerginlik esnasında Göztepeli bir taraftarın sahaya girip söktüğü korner direği bayrağını Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına defalarca vurarak kırıp hastanelik ettiği maç, bunun üzerine futbolcularla birlikte soyunma odasına giden Hakem Emre Kargın tarafından tatil edilmişti.

Olaylı Göztepe-Altay derbisi için karar günü: Hükmen mağlubiyet veya kaldığı yerden seyircisiz devam etmesi gündemde - 4

20 TARAFTAR CİNAYETE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLU

Dehşet görüntüleri tüm Türkiye'nin yanı sıra dünya çapında gündem olan maçın ardından Altaylı 19 taraftar, Göztepe'den de sahaya atlayıp kaleci Ozan'ı yaralayan taraftar olmak üzere 20 kişi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmıştı.

Olaylı Göztepe-Altay derbisi için karar günü: Hükmen mağlubiyet veya kaldığı yerden seyircisiz devam etmesi gündemde - 5

Holiganlar hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında da işlem yapılırken, İzmir derbisinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Altay'a 6 maç, Göztepe'ye de 4 maç seyircisiz oynama cezası vermişti.

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