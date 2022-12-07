Olaylı Göztepe-Altay derbisi için karar günü: Hükmen mağlubiyet veya kaldığı yerden seyircisiz devam etmesi gündemde

Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın Altay taraftarlarının yer aldığı tribünden ateşlenen işaret fişeğiyle yüzünden ağır yaralanıp 5 gün yoğun bakımda tedavi gördüğü, iki takım taraftarı arasında Çakır ambulansa taşınırken, yaşanan gerginlik esnasında Göztepeli bir taraftarın sahaya girip söktüğü korner direği bayrağını Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına defalarca vurarak kırıp hastanelik ettiği maç, bunun üzerine futbolcularla birlikte soyunma odasına giden Hakem Emre Kargın tarafından tatil edilmişti.