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Olaylı Real Madrid-Partizan maçının cezaları belli oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid ile Partizan arasında oynanan play-off çeyrek final serisi ikinci maçında çıkan olayların cezası belli oldu.

Olaylı Real Madrid-Partizan maçının cezaları belli oldu - 1

Real Madrid ile Partizan arasındaki dün oynanan EuroLeague play-off turu ikinci maçında olaylar çıktı.

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Olaylı Real Madrid-Partizan maçının cezaları belli oldu - 2

Bir pozisyonun ardından oyuncuların arasında başlayan arbede kavgaya dönüştü, hakemler maçı erken bitirdi. Karşılaşmayı 95-80 kazanan Partizan, seride 2-0 öne geçti

Olaylı Real Madrid-Partizan maçının cezaları belli oldu - 3

THY Avrupa Ligi Disiplin Kurulu, Real Madridli oyunculardan Guerschon Yabusele'ye 5, Gabriel Deck'e 1, Partizan'da forma giyen basketbolculardan Kevin Punter'a 2, Mathias Lessort’a 1 maç men cezası verdi.

Olaylı Real Madrid-Partizan maçının cezaları belli oldu - 4

Kurul ayrıca, maçın normal şekilde sonuçlanmasını engelleyen sportmenlik dışı davranışları nedeniyle iki takımı da 50'şer bin euro para cezasına çarptırdı.

Olaylı Real Madrid-Partizan maçının cezaları belli oldu - 5

Wizink Center'da dün oynanan mücadelenin 38. dakikasında Real Madridli Sergio Llull'un Kevin Punter'a yaptığı faul sonrasında çıkan arbede bir anda kavgaya dönüşmüş ve hakemler, yaşanan olayların ardından maçı erken bitirme kararı almıştı.

Olaylı Real Madrid-Partizan maçının cezaları belli oldu - 6

Karşılaşmayı 95-80 kazanan Sırbistan temsilcisi seride 2-0 öne geçmişti.

Olaylı Real Madrid-Partizan maçının cezaları belli oldu - 7

Partizan'ın ev sahipliği yapacağı serinin üçüncü maçı 2 Mayıs Salı günü oynanacak.

Olaylı Real Madrid-Partizan maçının cezaları belli oldu - 8

NE OLMUŞTU?

Mücadelenin bitimine 1 dakika 40 saniye kala Real Madrid'den Sergio Llull'un Kevin Punter'a yaptığı sert faul sonrasında iki basketbolcu arasında yaşanan gerginlik, diğer oyuncuların da dahil olmasıyla arbedeye dönüşmüştü. Çok sayıda oyuncunun birbirine fiziksel müdahalede bulunduğu olaylarda Real Madridli Guerschon Yabusele, Dante Exum'ı yere sermişti. Hakemler, yaşanan olayların ardından maçı erken bitirme kararı almıştı.

Olaylı Real Madrid-Partizan maçının cezaları belli oldu - 9

Deplasmanda oynadığı iki maçı da kazanan Sırbistan temsilcisi Partizan, play-off çeyrek final serisinde İspanya ekibi Real Madrid karşısında 2-0 üstünlük yakaladı. Üç galibiyete ulaşan tarafın Dörtlü Final'e kalacağı serinin üçüncü maçı, 2 Mayıs Salı günü Partizan'ın ev sahipliğinde Belgrad'da yapılacak.

Olaylı Real Madrid-Partizan maçının cezaları belli oldu - 10
Olaylı Real Madrid-Partizan maçının cezaları belli oldu - 11
Olaylı Real Madrid-Partizan maçının cezaları belli oldu - 12
Olaylı Real Madrid-Partizan maçının cezaları belli oldu - 13
Olaylı Real Madrid-Partizan maçının cezaları belli oldu - 14
Olaylı Real Madrid-Partizan maçının cezaları belli oldu - 15
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