Old Trafford'da fare istilası: Manchester United'ın başı dertte
Manchester United, Old Trafford’da fare istilasıyla mücadele ediyor. Stadyumda yapılan hijyen denetiminde fare dışkıları tespit edildi ve stadyumun gıda hijyen notu iki yıldıza düştü.
Manchester United, Old Trafford stadında fare istilasıyla karşı karşıya kaldı.
Hijyen denetçileri tarafından Old Trafford'a yapılan son ziyarette fare dışkılarına rastlandı ve kulüp, maksimum beş yıldızlık derecenin çok altında, iki yıldızlık bir hijyen notu aldı.