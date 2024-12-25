Old Trafford'da fare istilası: Manchester United'ın başı dertte

Bunun sonucunda United’ın gıda hijyeni derecesi dört yıldızdan iki yıldıza düşürüldü ve iyileştirme talimatı verildi.

Bu sorun, ünlü stadyumun bir kanal ile demiryolu hattı arasında yer almasından kaynaklanıyor.

2015 yılında Daily Mail, kulübün Kuzey ve Güney tribünlerinde kemirgen sorunlarını çözmek için haşere kontrol ekipleriyle çalıştığını açıklamıştı. Hatta bazı kemirgenlerin personel ofislerinde görüldüğü belirtilmişti.