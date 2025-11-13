Ole Gunnar Solskjaer'den Beşiktaş itirafı, "Beklemiyordum" diyerek açıkladı
13.11.2025 12:36
NTV - Haber Merkezi
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlılarda yaşadıklarını anlattı.
Beşiktaş'taki görevi 28 Ağustos'ta sona eren teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlılardaki dönemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
The Overlap YouTube kanalındaki Stick to Football programına konuk olan Norveçli çalıştırıcı; Türkiye günleri, Beşiktaş'ta yaşadıkları ve görevden alınma süreciyle alakalı konuştu.
İşte Solskjaer'in sözleri:
"FANTASTİKTİ"
"Türkiye günlerim 'roller coaster' gibiydi. Kesinlikle fantastikti, harikaydı. İyi günde de kötü günde de taraftarlar çok tutkuluydu. İstanbul'da yaşamak, Türkler ile bir arada olmak kesinlikle fantastikti."
"KAZANINCA PARTİ OLURDU, KAYBEDİNCE HERKES ÖLÜYORDU"
"Ben Beşiktaş'a istikrar getirecek doğru kişi olduğumu düşünmüyorum ya da öyle olmasını umuyordum ama olmadı. Ben sakin bir adamım. Ancak onlar kazandıklarında duygularını çok yüksek yaşıyorlar. Maç kaybettiklerinde ise çok en dibe iniyorlar. Ben asla ne çok yüksekte ne çok dipte olurum. Onlar çok tutkulular. Örnek vermek gerekirse bir maç kazanınca parti oluyordu, bir maç kaybedince ise herkes ölüyordu."
"BİTİRİCİLİK İDMANI YAPALIM DEDİĞİMDE..."
"Beşiktaş'tayken oyunculara 'Haydi, biraz ekstra bitiricilik idmanı yapalım.' derdim. Genç oyuncular hemen yapardı. Tecrübeli oyunculara, antrenmandan sonra bunu dediğinde... Bugünlerde futbolcular çok fazla maça çıkıyor. Antrenman sonrası ekstra şut idmanı, bitiricilik idmanı yaptırmak zor olabiliyor. Ancak en iyilere bakıyorsunuz, Erling Haaland mesela, ekstra idmanlarını yoğun maç temposuna rağmen hiç aksatmaz. O ekstralar, onun için rutin haline geldi. Benim oyuncumken istisnasız her gün kafa vuruşu ve şut antrenmanı yapardı, her gün hiç aksatmadan. Bu iki antrenmanı bitirince 15-20 penaltı vuruşu çalışırdı. O zamanlar 17-18 yaşındaydı."
"BEŞİKTAŞ MUHTEŞEM AMA..."
"Benden önceki 6-7 teknik direktörden daha uzun kaldım diyebilirim. Beşiktaş muhteşem bir kulüp, insanlar muhteşem. Kesinlikle her şeyi çok sevdim Beşiktaş'ta. Stadyumdaki atmosfer inanılmaz, çılgınca. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi evimizde yendik. O anlardaki atmosfere inanamazsınız, en iyisi oluyorsunuz. Ancak mesela Avrupa'da bir eleme turunda bir maç kaybettik. İlk lig maçını kazanmıştık. Sonra Konferans Ligi'nde o eleme turunu maçını kaybettik ve gittik."
"GÖNDERİLECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORDUM"
"Konferans Ligi eleme maçını kaybettikten sonra gönderileceğimi düşünmüyordum. Maçtan önce, maç günü başkanla bir yemek yemiştik. Bir gece önce Manchester United, kupa maçında Grimsby'e kaybetmişti. Bu tür şeyler futbolda oluyor. Bu konu açıldı yemekte. Biz de İsviçre takımıyla oynuyorduk. Tahtaya vurdular ve "Aman nazar değmesin, inşallah bizim başımıza gelmez" dediler. Yemekten 6-7 saat sonra ise ofisinde konuştuk, üzgündük, sarıldık ve birbirimize "Görüşürüz" dedik."
"BASIN TOPLANTISI BİTER BİTMEZ BAŞKAN ÇAĞIRDI"
"Basın toplantısındaydım ve bitirir bitirmez "Başkan seni görmek istiyor" dediler. İki ihtimal vardı; birincisi gönderilmekti, ikinci ise milli arada yurt dışında bir yerlere gidecektik ama... "Muhtemelen görevimden alınacağım" dedim kendi kendime. Benim duygularım önemli değil. Bunu yapmak istediler, ben de tamam dedim. Problem yok."