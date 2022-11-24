Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda bu akşam İtalyan ekip Olimpia Milano'ya konuk olacak. Euroleague'de geçtiğimiz 9 haftada harika bir performans sergileyen Fenerbahçe Beko, bu akşam Milano'yu da yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?