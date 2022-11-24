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Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında bu akşam Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. THY Avrupa Ligi'nde geride kalan 9 haftada 8 galibiyet 1 mağlubiyeti bulunan temsilcimiz Fenerbahçe Beko grupta lider durumda bulunuyor. Olimpia Milano ise 9 haftada sadece 3 galibiyet alabildi. Peki, Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 1

THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda bu akşam İtalyan ekip Olimpia Milano'ya konuk olacak. Euroleague'de geçtiğimiz 9 haftada harika bir performans sergileyen Fenerbahçe Beko, bu akşam Milano'yu da yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 2

OLİMPİA MİLANO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Basketbolda THY Avrupa Ligi’nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, bu akşam İtalya’nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Mediolanum Forum Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat TSİ 22.30'da başlayacak.

Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 3

9 MAÇTA 8 GALİBİYET

Sezona Avrupa'da iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, geride kalan 9 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Dimitris Itoudis'in ekibi, aldığı 8 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.

Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 4

MİLANO 3 GALİBİYETLE 16. SIRADA

Ev sahibi EA7 Emporio Armani Milan ise 3 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 16. sırada yer alıyor.

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