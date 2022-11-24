Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda bu akşam İtalyan ekip Olimpia Milano'ya konuk olacak. Euroleague'de geçtiğimiz 9 haftada harika bir performans sergileyen Fenerbahçe Beko, bu akşam Milano'yu da yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, Olimpia Milano-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Basketbolda THY Avrupa Ligi’nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, bu akşam İtalya’nın EA7 Emporio Armani Milan takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Mediolanum Forum Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat TSİ 22.30'da başlayacak.
Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Sezona Avrupa'da iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, geride kalan 9 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Dimitris Itoudis'in ekibi, aldığı 8 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.
Ev sahibi EA7 Emporio Armani Milan ise 3 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 16. sırada yer alıyor.