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Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Slovenya ekiplerinden Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rövanş mücadelesi öncesinde ilk maçı deplasmanda kazanıp, evine avantajlı bir skorla dönmek isteyen Galatasaray sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Kritik mücadele öncesinde Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Olimpija Ljubljana ile kozlarını paylaşacak. Play-off öncesi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak olan Galatasaray, deplasmanda kazanarak sahasında yapacağı mücadele öncesi tur kapısını aralamak istiyor. Peki, Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu - 2

OLİMPİJA LJUBLJANA-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında bu akşam Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak.

Başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan canlı olarak yayımlanacak.

Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu - 3

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray'ın kritik mücadeleye başlaması beklenen muhtemel 11'i şu şekilde;

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Torreira, Kerem, Mertens, Barış, Bakambu

Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu - 4

MÜCADELEYİ İSVEÇLİ HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Marcus Lundgren Klitte ile Niklas Nyberg'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi Granit Maqedonci olacak.

Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu - 5

OLİMPİJA LJUBLJANA GEÇTİĞİMİZ SEZONU ŞAMPİYON TAMAMLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0 sonuçlanan maçlarla eledi.

Slovenya temsilcisi ise 1. eleme turunda Letonya ekibi Valmiera'yı 2-1'lik skorlarla geçti. Olimpija Ljubljana, 2. eleme turunda ise Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 1-1 ve 2-1 tamamlanan müsabakalar sonucunda saf dışı bıraktı.

Olimpija Ljubljana, geçen sezon şampiyon olduğu ve bu sezon ilk 2 haftası geride kalan Slovenya 1. Futbol Ligi'nde birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu - 6

ZANİOLO'NUN DURUMU BELİRSİZ

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun durumu belirsizliğini koruyor.

Geçen hafta Litvanya temsilcisi Zalgiris ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçı öncesinde kasığında ağrı hisseden Zaniolo'nun Olimpija Ljubljana'ya karşı forma giymesi beklenmiyor.

Zaniolo'nun dışında UEFA listesine bildirilmeyen Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay da Slovenya temsilcisine karşı görev yapamayacak.

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