Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Slovenya ekiplerinden Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rövanş mücadelesi öncesinde ilk maçı deplasmanda kazanıp, evine avantajlı bir skorla dönmek isteyen Galatasaray sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Kritik mücadele öncesinde Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Olimpija Ljubljana ile kozlarını paylaşacak. Play-off öncesi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak olan Galatasaray, deplasmanda kazanarak sahasında yapacağı mücadele öncesi tur kapısını aralamak istiyor. Peki, Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?