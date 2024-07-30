NTV.COM.TR’ye geri dön

Olimpiyat maçları nasıl izlenir? Olimpiyatlar hangi kanalda izlenir?

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda dünyaca ünlü birçok sporcu madalya mücadelesi verecek. Paris'te açılış töreniyle başladı ve 11 Ağustos'ta sona erecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 bin 500 sporcu, hayalleri olan madalyaları kazanmaya çalışacak. Peki, Olimpiyatlar hangi kanalda izlenir? Olimpiyat maçları nasıl izlenir?

Olimpiyat maçları nasıl izlenir? Olimpiyatlar hangi kanalda izlenir? - 1

Dünyanın en büyük spor organizasyonu olimpiyat oyunlarının 33'üncüsü, bugün başlayacak. Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yaptığı 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı, Sen Nehri'nde gerçekleştirilecek. İşte, "Olimpiyatlar hangi kanalda izlenir?" sorusunun yanıtı...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Olimpiyat maçları nasıl izlenir? Olimpiyatlar hangi kanalda izlenir? - 2

OLİMPİYATLAR NASIL İZLENİR?

Olimpiyatlar 17 gün sürecek ve 11 Ağustos'ta sona erecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ile Eurosport 1, Eurosport 2'den izleyebilecek.

Olimpiyat maçları nasıl izlenir? Olimpiyatlar hangi kanalda izlenir? - 3

TÜRKİYE'DEN 102 SPORCU YER ALACAK

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 54'ü kadın, 48'i erkek toplam 102 sporcu 18 branşta temsil edecek.

Oyunlara atletizmde 16 sporcuyla katılacak Türkiye, güreşte 11, yelken, judo, boks ve yüzmede 8'er, atıcılıkta 7, tekvando ve cimnastikte 5'er, okçulukta 4, eskrim ve modern pentatlonda 2'şer, masa tenisi, badminton, bisiklet, halter ve kürekte de birer sporcu ile madalya arayacak.

Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Kadın Voleybol Takımı (13) oyunlarda mücadele edecek.

DAHA FAZLA GÖSTER