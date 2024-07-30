Olimpiyat maçları nasıl izlenir? Olimpiyatlar hangi kanalda izlenir?
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda dünyaca ünlü birçok sporcu madalya mücadelesi verecek. Paris'te açılış töreniyle başladı ve 11 Ağustos'ta sona erecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 bin 500 sporcu, hayalleri olan madalyaları kazanmaya çalışacak. Peki, Olimpiyatlar hangi kanalda izlenir? Olimpiyat maçları nasıl izlenir?
Dünyanın en büyük spor organizasyonu olimpiyat oyunlarının 33'üncüsü, bugün başlayacak. Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yaptığı 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı, Sen Nehri'nde gerçekleştirilecek. İşte, "Olimpiyatlar hangi kanalda izlenir?" sorusunun yanıtı...