Olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları, Türkiye'ye döndü
Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nu zirvede tamamlayarak kota alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü. THY'nin tarifeli seferiyle Tokyo'dan İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne gelen "Filenin Sultanları", Arnavutköy Belediyesinin minik voleybolcuları ile taraftarlar tarafından Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılandı.
Olimpiyatları Elemeleri'ni namağlup tamamlayan Filenin Sultanları, İstanbul'a döndü.