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Olimpiyatlarda tartışma yaratan boksör Imane Khelif'in cinsiyeti açıklandı

Paris olimpiyatlarında cinsiyet tartışmalarının gölgesinde altın madalya kazanan Cezayirli boksör Imane Khelif'in sağlık raporu ortaya çıktı. Khelif'in rapora göre testislere sahip olduğu tespit edildi. Khelif'in madalyasının geri alınması isteniyor.

Olimpiyatlarda tartışma yaratan boksör Imane Khelif'in cinsiyeti açıklandı - 1

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda cinsiyeti tartışma konusu olan boksör ve altın madalya kazanan Imane Khelif'in sağlık raporu sızdırıldı.


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Olimpiyatlarda tartışma yaratan boksör Imane Khelif'in cinsiyeti açıklandı - 2

Fransız gazeteci Djaffar Ait Aoudia tarafından ulaşılan raporda; Kadın olduğunu iddia eden Cezayirli sporcunun testislere sahip olduğu ve erkeklerde bulunan XY krozomozomları olduğu tespit edildi.


Olimpiyatlarda tartışma yaratan boksör Imane Khelif'in cinsiyeti açıklandı - 3

Sosyal medya kullanıcıları madalyasının iptalini istedi. Kullanıcılar altın madalyanın İtalyan Boksör Angela Carini'ye verilmesi gerektiğini ifade etti.

Olimpiyatlarda tartışma yaratan boksör Imane Khelif'in cinsiyeti açıklandı - 4

Paris'te altın madalya aldıktan sonra erkek olduğu iddia edilen Khelif'in diskalifiye edilmesi istenmişti. Ancak itirazlar sonuç bulmamıştı.

Olimpiyatlarda tartışma yaratan boksör Imane Khelif'in cinsiyeti açıklandı - 5

IMANE KHELİF KİMDİR?

Imane Khelif,  Yeni Delhi 2018 AIBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na Imane Khelif ilk kez katıldı ve ilk turda elendi.

Daha sonra Rusya'da düzenlenen 2019 AIBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Natalia Shadrina'ya karşı ilk turda elendikten sonra 33. oldu.

Khelif, Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyatları'nda hafif sıklette çeyrek finalde İrlandalı Kellie Harrington tarafından yenildi.

Khelif, 2022 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na katıldı ve Hollanda'dan Chelsey Heijnen'i yenerek finale çıkan ilk Cezayirli kadın boksör oldu. Finalde İrlanda'dan Amy Broadhurst ile karşılaştı ve yenildi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ise boks branşı kadınlar 66 kiloda, tartışmaların odağındaki Cezayirli boksör Imane Khelif, altın madalya kazandı.

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