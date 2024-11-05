Olimpiyatlarda tartışma yaratan boksör Imane Khelif'in cinsiyeti açıklandı
Paris olimpiyatlarında cinsiyet tartışmalarının gölgesinde altın madalya kazanan Cezayirli boksör Imane Khelif'in sağlık raporu ortaya çıktı. Khelif'in rapora göre testislere sahip olduğu tespit edildi. Khelif'in madalyasının geri alınması isteniyor.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda cinsiyeti tartışma konusu olan boksör ve altın madalya kazanan Imane Khelif'in sağlık raporu sızdırıldı.