Olimpiyatlarda tartışma yaratan boksör Imane Khelif'in cinsiyeti açıklandı

IMANE KHELİF KİMDİR?

Imane Khelif, Yeni Delhi 2018 AIBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na Imane Khelif ilk kez katıldı ve ilk turda elendi.



Daha sonra Rusya'da düzenlenen 2019 AIBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Natalia Shadrina'ya karşı ilk turda elendikten sonra 33. oldu.



Khelif, Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyatları'nda hafif sıklette çeyrek finalde İrlandalı Kellie Harrington tarafından yenildi.



Khelif, 2022 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na katıldı ve Hollanda'dan Chelsey Heijnen'i yenerek finale çıkan ilk Cezayirli kadın boksör oldu. Finalde İrlanda'dan Amy Broadhurst ile karşılaştı ve yenildi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ise boks branşı kadınlar 66 kiloda, tartışmaların odağındaki Cezayirli boksör Imane Khelif, altın madalya kazandı.