Olympiakos-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 5. hafta

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Geride kalan 4 maçta 9 puan toplayarak 9. sırada yer alan Real Madrid, deplasmanda Olympiakos'u yenmek ve ilk 8 içinde yer almak istiyor. Gözler bir yandan da Türkiye A Milli Takım futbolcumuz Arda Güler'de olacak. Peki, Olympiakos-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?