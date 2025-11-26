Olympiakos-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 5. hafta
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Geride kalan 4 maçta 9 puan toplayarak 9. sırada yer alan Real Madrid, deplasmanda Olympiakos'u yenmek ve ilk 8 içinde yer almak istiyor. Gözler bir yandan da Türkiye A Milli Takım futbolcumuz Arda Güler'de olacak. Peki, Olympiakos-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Olympiakos ve Real Madrid karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde henüz galibiyeti bulunmayan Olympiakos, zorlu Real Madrid karşısında puan arayacak. Real Madrid ise deplasmanda Yunan ekibini yenmek ve hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor. Peki, Olympiakos-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
OLYMPİAKOS-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos ile Real Madrid, 26 Kasım Çarşamba akşamı Stadio Georgios Karaiskaki'de karşı karşıya gelecek. Saat 23.00'da başlayacak olan mücadele tabii Spor 2'den canlı yayınlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli futbolcumuz Arda Güler'in Olympiakos ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında da 11'de olmasına kesin gözüyle bakılıyor.