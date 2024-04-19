Olympiakos'un kalecisi Tzolakis penaltılarda kopya çekti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 3-2 mağlup olduğu mücadelenin rövanşında Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

Normal ve uzatma sürelerini 1-0 galip tamamlayan sarı-laciverltiler penaltılarda rakibine 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.