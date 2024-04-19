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Olympiakos'un kalecisi Tzolakis penaltılarda kopya çekti

UEFA Avrupa Konerans Ligi çeyrek finali Fenerbahçe ile Olympiakos mücadelesi penaltı atışlarına sahne oldu. Yunanistan temsilcisinin kalecisi Tzolakis'in penaltı atışları öncesinde su şişesinin üzerine yazdığı tahminlerden yola çıkarak kurtarış yaptığı anlaşıldı.

Olympiakos'un kalecisi Tzolakis penaltılarda kopya çekti - 1

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 3-2 mağlup olduğu mücadelenin rövanşında Olympiakos ile karşı karşıya geldi.

Normal ve uzatma sürelerini 1-0 galip tamamlayan sarı-laciverltiler penaltılarda rakibine 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

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Olympiakos'un kalecisi Tzolakis penaltılarda kopya çekti - 2

Olympiakos'un kalecisi Tzolakis'in 3 penaltı vuruşunu da doğru tahmin etmesinin bir şans olmadığı ortaya çıktı.

Olympiakos'un kalecisi Tzolakis penaltılarda kopya çekti - 3

Yunan kalecinin daha önceden su şişesinin üzerine yazdığı notlardan yola çıkarak Fenerbahçeli futbolcuların penaltı vuruşlarını hangi köşeye yaptığının kopyasını çektiği ortaya çıktı.

Olympiakos'un kalecisi Tzolakis penaltılarda kopya çekti - 4

Penaltı atışlarından önce 21 yaşındaki file bekçisinin, Fenerbahçeli oyuncuların penaltı atışlarını kullandığı köşeleri not ettiği su şişesindeki kağıda baktığı objektiflere yansıdı.

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