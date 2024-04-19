Olympiakos'un kalecisi Tzolakis penaltılarda kopya çekti
UEFA Avrupa Konerans Ligi çeyrek finali Fenerbahçe ile Olympiakos mücadelesi penaltı atışlarına sahne oldu. Yunanistan temsilcisinin kalecisi Tzolakis'in penaltı atışları öncesinde su şişesinin üzerine yazdığı tahminlerden yola çıkarak kurtarış yaptığı anlaşıldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 3-2 mağlup olduğu mücadelenin rövanşında Olympiakos ile karşı karşıya geldi.
Normal ve uzatma sürelerini 1-0 galip tamamlayan sarı-laciverltiler penaltılarda rakibine 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.