Ömür uzatan bir numaralı egzersiz: Tüm kasları çalıştırıp kronik hastalık riskini azaltıyor
Hareketsiz yaşam tarzı; kardiyovasküler hastalık, diyabet, obezite, hipertansiyon, osteoporoz, lipid bozuklukları, hormonal dengesizlik, depresyon ve anksiyete gibi pek çok ciddi sağlık sorununa zemin hazırlıyor. Düzenli egzersizin, kronik hastalıkların riskini azaltarak uzun yaşamın kapılarını araladığını ifade eden uzmanlar, özellikle squat yapmanın, genel sağlık üzerinde çeşitli faydalar sağladığını açıkladı.
Yaklaşık 35 yaşından sonra kas kütlesinde ve gücünde kademeli bir azalma görülse de, uzmanlar bu durumu yavaşlatmanın basit bir yolu olduğunu öne sürüyor.