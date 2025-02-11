Ömür uzatan bir numaralı egzersiz: Tüm kasları çalıştırıp kronik hastalık riskini azaltıyor

ABD'li bilim insanları, evde de kolaylıkla yapılabilecek squat egzersizinin çeşitli hastalıkların riskini azaltarak, ömrü uzattığını bildirdi.

Squat hareketi sayesinde kalça, bacaklar ve sırt başta olmak üzere pek çok kas grubu çalışmaya başlıyor. Bu da günlük aktivitelerin kolaylıkla yapılmasını sağlayarak, kişinin zinde kalmasına yardımcı oluyor.