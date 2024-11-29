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"Önce felaket sonra bayram" Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından spor yazarları değerlendirmelerde bulundu.

"Önce felaket sonra bayram" Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumu - 1

"ÖNCE FELAKET SONRA BAYRAM"

"İlk yarı oynanan felaket futbola rağmen devreyi 1-1 kapatmak Mourinho için büyük bir şanstı doğrusu. Kabul edelim ki; Mourinho, Slavia deplasmanında bu sezon kadro olarak elinin en zayıf maçını oynadı. Bu kadar sakatlığa rağmen ikinci yarı önce Slavia’nın istatistik üretmesini önledi, peşinden İrfan Can ile En Nesyri değişiklikleriyle maçın ibresini çevirdi. Fenerbahçe uzun süre kötü oynadığı maçı son bölümde lehine çevirerek Avrupa Ligi’nde çok önemli bir adım attı."

Serkan Akcan | FANATİK

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Önce felaket sonra bayram" Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumu - 2

"KALİTE FARKI"

"Fiziğine güvenen havalı Slavia Prag ile tekniğine güvenen Fenerbahçe mücadelesinde, son sözü kaliteli ayaklar söyledi. İrfan Can, Tadiç organizasyonu sonrasında kale önünde topla buluşan En Nesyri’nin golü Fenerbahçe’yi müthiş bir galibiyet ile tanıştırıyordu. Bu galibiyet Fenerbahçe’yi Avrupa’da ilk hedefine götürür. Alkışlar ve tebrikler 90 dakika ter akıtan her Sarı-Lacivertli futbolcuya gitsin..."

Faik Çetiner | FANATİK

"Önce felaket sonra bayram" Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumu - 3

"FENERBAHÇE PRAG’DA ‘ÖNCE DURDUR SONRA VUR’ TAKTİĞİYLE KAZANDI"

"Jose Mourinho, sakatlıklar ve Avrupa Ligi listesinde olmayan oyuncular elini kolunu bağlayınca sezon başında kullandığı 11’e yakın bir takım ile sahadaydı. Son haftalarda saha içi doğru tepkiyi veren isimlerden yoksun bu kadro, belirli defoları da içinde barındırıyordu. Trpisovsky’nin Slavia Prag’ı, bu durumdayken karşılaşmak isteyeceğiniz bir takım değil. Tempo yapan, fiziksel gücü yüksek olan, oyun alışkanlığı ve sürekliliği ile sizi sürekli diken üstünde tutan bir yapıları var. Beklentilerle doğru orantılı bir maç izledik. Özellikle Doudera ve Provod, kenarlarda sayısal üstünlük yakalayan rakip adına tehlike yaratan isimlerdi."

Engin Kehale | HÜRRİYET

"Önce felaket sonra bayram" Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumu - 4

"FENERBAHÇE İÇİN ÖNEMLİ GALİBİYET"

"Son derece eksik bir kadroyla Prag’a giden Fenerbahçe’nin deplasmandan galibiyetle dönmesi önemli. Slavia’nın baskılı oldukları dakikalarda bir kez daha iki yıldız Edin Dzeko ve Dusan Tadic karakter ortaya koydular dün. Avrupa Ligi’nden ilk sekiz için 15-16 puanın yeteceğini düşünüyorum. Galatasaray’a kalan 3 maçta 4, Fenerbahçe’ye de 7 puan yetebilir direkt terfi için."

Uğur Meleke - HÜRRİYET

"Önce felaket sonra bayram" Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumu - 5

"NEFES ALDILAR"

"Slavia kendi sahasında oynamanın hakkını verdi. İlk 45'te büyük üstünlük kurup, peş peşe pozisyonlar yakaladılar. Ama ikinci yarıda hızları kesildi, kontrol Fenerbahçe'ye geçti. Karşılığında pozisyonlar bekledik, gol Slavia'nın nefesinin kesileceği dakikada geldi. Sonrasında İrfan Can-En-Nesyri değişikliği geldi. Taze kanlar, takıma güven de getirdi. Tadic'in nefis pasında üstünlük golünü buldular. Avrupa Ligi için kırılma anı yaşandı o anda. İddianın ve moralin sürmesi için maçın kazanılması önemliydi. Eksiklerine, sakatlarına rağmen, ustalarıyla kazandı F.Bahçe. Süper Lig'de değiştirdiği oyun karakterini "kazanan" olarak sürdürüyor. Nefesine nefes ekliyor."

Gürcan Bilgiç | SABAH

"Önce felaket sonra bayram" Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumu - 6

"KALİTESİNİ KONUŞTURDU"

"İlk yarı idare eden bir Fenerbahçe, ama 2. yarıda bambaşka bir Fenerbahçe vardı sahada. Tam bir ustalar oyunu oldu. Kaliteli ve tecrübeli oyuncularımız her şeyini sahaya yansıtırken Mourinho’nun ufak dokunuşları oyunu tamamen Fenerbahçe lehine çevirdi. Örneğin ilk yarıda rakibin en tehlikeli oyuncusu olan Diouf’a bu kez adım attırmadı Fenerbahçe. Belli ki Portekizli hoca Osayi’ye fazla çıkmamasını söylemiş. Osayi yakın ve sert markajla rakibin en etkili oyuncusunu resmen sindirdi. Fenerbahçe 2. yarıda rakibine sadece tek pozisyon verdi. Onun dışında Samet ve Djiku ikilisi bu yarıda olağanüstü mücadele ettiler. Ve yine bu yarıda rakibe tek etkili hava topu vermediler. Ama orta alanda Szymanski, Fred ve İsmail’in mücadelesini de asla unutmamak lazım. Fenerbahçe oyunun son bölümünü öylesine ustaca idare etti ki rakibi sinirlendirmeyi ve kontrolsüz oynamaya yöneltti. Özellikle Profesör Tadiç’in yarattığı 2. golden sonra Fenerbahçe usta ve deneyimli oyuncuları ve taktik disiplini sayesinde maçı eritti ve üç puanın sahibi oldu."

Halil Özer | MİLLİYET

"Önce felaket sonra bayram" Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumu - 7
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