"Önce felaket sonra bayram" Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından spor yazarları değerlendirmelerde bulundu.
"ÖNCE FELAKET SONRA BAYRAM"
"İlk yarı oynanan felaket futbola rağmen devreyi 1-1 kapatmak Mourinho için büyük bir şanstı doğrusu. Kabul edelim ki; Mourinho, Slavia deplasmanında bu sezon kadro olarak elinin en zayıf maçını oynadı. Bu kadar sakatlığa rağmen ikinci yarı önce Slavia’nın istatistik üretmesini önledi, peşinden İrfan Can ile En Nesyri değişiklikleriyle maçın ibresini çevirdi. Fenerbahçe uzun süre kötü oynadığı maçı son bölümde lehine çevirerek Avrupa Ligi’nde çok önemli bir adım attı."
Serkan Akcan | FANATİK