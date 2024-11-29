"Önce felaket sonra bayram" Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumu

"KALİTESİNİ KONUŞTURDU"

"İlk yarı idare eden bir Fenerbahçe, ama 2. yarıda bambaşka bir Fenerbahçe vardı sahada. Tam bir ustalar oyunu oldu. Kaliteli ve tecrübeli oyuncularımız her şeyini sahaya yansıtırken Mourinho’nun ufak dokunuşları oyunu tamamen Fenerbahçe lehine çevirdi. Örneğin ilk yarıda rakibin en tehlikeli oyuncusu olan Diouf’a bu kez adım attırmadı Fenerbahçe. Belli ki Portekizli hoca Osayi’ye fazla çıkmamasını söylemiş. Osayi yakın ve sert markajla rakibin en etkili oyuncusunu resmen sindirdi. Fenerbahçe 2. yarıda rakibine sadece tek pozisyon verdi. Onun dışında Samet ve Djiku ikilisi bu yarıda olağanüstü mücadele ettiler. Ve yine bu yarıda rakibe tek etkili hava topu vermediler. Ama orta alanda Szymanski, Fred ve İsmail’in mücadelesini de asla unutmamak lazım. Fenerbahçe oyunun son bölümünü öylesine ustaca idare etti ki rakibi sinirlendirmeyi ve kontrolsüz oynamaya yöneltti. Özellikle Profesör Tadiç’in yarattığı 2. golden sonra Fenerbahçe usta ve deneyimli oyuncuları ve taktik disiplini sayesinde maçı eritti ve üç puanın sahibi oldu."

Halil Özer | MİLLİYET