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"Onların hayallerinin bitip bizimkinin başladığı an, o andı" (Spor yazarlarından milli takım yorumu)

UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı tarihinde ilk kez A Ligi'ne yükseldi. Peki köşe yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarından Macaristan-Türkiye maçı değerlendirmesi...

"Onların hayallerinin bitip bizimkinin başladığı an, o andı" (Spor yazarlarından milli takım yorumu) - 1

"ONLARIN HAYALLERİNİN BİTİP BİZİMKİNİN BAŞLADIĞI AN, O ANDI"

Macaristan önde baskı kurmaya çalışırken, "Bir gol yersek yandık" korkusuyla ayaklarının titrediği gözle görülür bir gerçekti. Maçın başlarında karşı karşıya kaldıkları pozisyonda, Uğurcan'ın "altın eldivenine" takılmasalar belki gecenin hikayesi değişebilirdi. O nedenle, UğurCANSIN diyorum. Çünkü onların hayallerinin bitip bizimkinin başladığı an, o andı...

Hakan penaltıyı attıktan sonra maç bitti ama Macarlar yine de can çekişiyordu. Kenan, Kerem, Oğuz paslaşmasının ardından Arda harika bir vuruşla fişi çekti. Aslında okyanusları geçtikten sonra Karadağ deresinde boğulmadan çıkmalıydık ama olsun… Artık hak ettiğimiz yerdeyiz. Var olun çocuklar. Teşekkürler Montella.

(Turgay Demir-FOTOMAÇ)

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Onların hayallerinin bitip bizimkinin başladığı an, o andı" (Spor yazarlarından milli takım yorumu) - 2

"TAKIM SAVUNMASI YUKARI TAŞIR"

Arda'nın aklı, Kerem'in stoperleri taşıyan hareketli oyunu ve bir penaltıdan 3 dakikada bulduğumuz iki golle Macarların fişini ilk yarı bitmeden çektik. Oğuz Aydın'ın iki maçtaki müthiş çalışkan ve verimli oyunu 3 asist üretirken, kaptan Çalhanoğlu'nun orta sahadaki kalitesi de 2026 elemeleri için yüzümüzü güldürüyor. Bu takımın geleceğinde sakatlıktan dönecek Ferdi Kadıoğlu ve dün ilk kez şans bulan Yusuf Akçiçek de olacak…

Dün farklı kazanırken bizi daha yukarıya taşıyacak olanın kaleyi gole kapatan takım savunması olacağını unutmayalım… Şampiyonluk yarışının yoğun gündeminin gölgesinde Milli Takım'ı bu iki maçlık finale harika hazırlayan ve geldiği günden bu yana bu koltuğa çok yakışan Vincenzo Montella'ya ve terini akıtan her kardeşimize tebrikler.

(Bülent Timurlenk-SABAH)

"Onların hayallerinin bitip bizimkinin başladığı an, o andı" (Spor yazarlarından milli takım yorumu) - 3

"SOĞUKKANLI LİDER MONTELLA'NIN ZAFERİ"

Montella, İstanbul’daki müsabakayı doğru analiz etmiş; Budapeşte’de daha akılcıydı başlangıcımız. Savunma lideri Abdülkerim ve sol bek Eren mükemmel oynadılar. Bu kez sol kanatta başlayan Kenan daha etkiliydi. Sağ açık Oğuz bu eşleşmenin bir numaralı yıldızı. 180 dakikaya tam 3 asist sığdırdı. Arda dün on numara rolündeydi ama ilk 30 dakika boyunca beklenenden çok derine geldi. Zaman zaman onu stoperlerin arasında oyun kurarken gördük. Bu kadar gezip dolaşması, onun daha fazla topla buluşmasına, özgüvenini artırmasına ve sonunda golü bulmasına yaradı. Dün Hakan’a merkezde eşlik eden İsmail de 45 dakika çok iyi yaptı görevini. Soğukkanlı liderimiz Montella’nın soğukkanlı talebeleri, son derece sakin bir oyunla zaferle çıktılar Budapeşte’den.

(Uğur Meleke-HÜRRİYET)

"Onların hayallerinin bitip bizimkinin başladığı an, o andı" (Spor yazarlarından milli takım yorumu) - 4

"STRATEJİ VE SABIR"

Macarlar agresif ve sert kontaklarla oyuna başladı. Arda'yı sert müdahalelerle yıldırarak oynatmamaya çalıştılar. Bu nedenle penaltıya kadar topu öne taşımakta zorlandık. İlk 20 dakikada 8 faul var, yedisini Macarlar yaptı. 9. faulde Fiola'ya çıkan sarı "cuk" oturdu ki oyun disiplini ve hakem Zwayer için bu kart otorite demekti. Montella'yı kutlarım, çift ayaklı tur maçları nasıl strateji ve sabırla oynanması gerekiyorsa öyle oynattı. İlk maçın skor avantajı ile amiyane tabirle "gel gel" iyi yaptı ve rakip en kalabalık öne çıktığı anlarda daha ilk yarıda 2-0'ı bulduk. Elit kategori hakemi 43 yaşındaki Felix Zwayer ile VAR'daki vatandaşı Bastian Dankert vazgeçilmez ikili, UEFA'nın en deneyimli isimleri. Zwayer, sert temaslı oyunu önce sözlü ikazlarla kontrol etmeye çalıştı.

(Mustafa Çulcu-SABAH)

"Onların hayallerinin bitip bizimkinin başladığı an, o andı" (Spor yazarlarından milli takım yorumu) - 5

'A KALİTE' TÜRKİYE

Macaristan ilk 30 dakikada bizden fazla pozisyon buldu. Hele Uğurcan karşı karşıya Gazdag’ın topuna müdahale etmese, sahadaki görüntü çok farklı bir hale gelecekti. Rakip cömert davranınca devre sonuna doğru Milli Takım’ın kaliteli ayakları sahne almaya başladı. İlk devrenin sonlarına doğru organize bir atağımızda İsmail Yüksek penaltı kazandırdı. Hakan Çalhanoğlu (Ustaların ustası) perdeyi açtı. Sonra Oğuz Aydın (alkışlar ona) asisti yaptı, Arda Güler (şov yaptı) ustaca topu köşeye bıraktı ve Macaristan’a “buraya kadar” dedi.

Sonuçta A Kalite bu takım, layık olduğu lige yükseldi. Tebrikler Montella, tebrikler çocuklar...

(Faik Çetiner-FANATİK)

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