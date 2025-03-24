"Onların hayallerinin bitip bizimkinin başladığı an, o andı" (Spor yazarlarından milli takım yorumu)

"TAKIM SAVUNMASI YUKARI TAŞIR"

Arda'nın aklı, Kerem'in stoperleri taşıyan hareketli oyunu ve bir penaltıdan 3 dakikada bulduğumuz iki golle Macarların fişini ilk yarı bitmeden çektik. Oğuz Aydın'ın iki maçtaki müthiş çalışkan ve verimli oyunu 3 asist üretirken, kaptan Çalhanoğlu'nun orta sahadaki kalitesi de 2026 elemeleri için yüzümüzü güldürüyor. Bu takımın geleceğinde sakatlıktan dönecek Ferdi Kadıoğlu ve dün ilk kez şans bulan Yusuf Akçiçek de olacak…



Dün farklı kazanırken bizi daha yukarıya taşıyacak olanın kaleyi gole kapatan takım savunması olacağını unutmayalım… Şampiyonluk yarışının yoğun gündeminin gölgesinde Milli Takım'ı bu iki maçlık finale harika hazırlayan ve geldiği günden bu yana bu koltuğa çok yakışan Vincenzo Montella'ya ve terini akıtan her kardeşimize tebrikler.



(Bülent Timurlenk-SABAH)