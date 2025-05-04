"Önümüzdeki sezon Galatasaray’ı taşıyamaz" Spor yazarları değerlendirdi
Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Sivasspor'u konuk eden lider Galatasaray, 3 puanı 4 golle aldı. Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Sivasspor'u konuk eden lider Galatasaray, 3 puanı 4 golle aldı. İşte karşılaşmanın ardından spor yazarlarından sarı-kırmızılı takıma değerlendirmeler...
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, Sivasspor'u sahasında 4-1 yendi.
Karşılaşmanın ardından spor yazarları, sarı-kırmızılı takımın performansını ve mücadeleyi değerlendirdi.