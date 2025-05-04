"Önümüzdeki sezon Galatasaray’ı taşıyamaz" Spor yazarları değerlendirdi

"20 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ"

"Galatasaray, geçen hafta 5-1 kazandığı Eyüpspor maçında olduğu gibi bir kez daha antrenman temposunda bir 90 dakika oynadı. Henüz 20’nci dakika dolarken 3-0’ı bulan sarı kırmızılılar, maçın geri kalan bölümünde sıkmadan, tempoyu düşük tutarak oynadı.

Torreira için de ayrı bir parantez açmak şart. Uruguaylı futbolcu zaten geldiğinden beri Galatasaray’ın atom karıncası. Her yere yetişiyor, çok kritik topları rakipten çalıyor, pas oyununda bağlantıyı çok iyi kuruyordu. Torreira, 8 numara oynamaya başladıktan sonra ofansif becerilerini de sergilemeye başladı ve herkesi şaşırtmaya devam ediyor."

(Güntekin Onay - Hürriyet)