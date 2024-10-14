Osayi-Samuel Libya'da mahsur kaldı: Havalimanından paylaşım
Fenerbahçe'nin yıldızı Bright Osayi-Samuel, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri öncesinde Libya'da Nijerya Milli Takımı'yla 18 saat mahsur kaldı. Instagram'dan yaptığı paylaşımda sağlık ve güvenlik önlemlerinin yetersizliğine dikkat çekerek, Afrika Futbol Federasyonu'nu eleştirdi. Nijerya Futbol Federasyonu, maça çıkmama kararı alırken, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen de tepki gösterdi. 18 saattir Libya havalimanında mahsur kalan Nijerya Milli Takımı kaptanı William Troost-Ekong, uçağa yakıt doldurulduğunu ve Nijerya'ya doğru yola çıkacaklarını açıkladı.
Fenerbahçe'nin yıldızı Bright Osayi-Samuel, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'ndeki Libya mücadelesi öncesi havalimanında mahsur kaldı.