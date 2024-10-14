Osayi-Samuel Libya'da mahsur kaldı: Havalimanından paylaşım

Nijerya Milli Takımı kaptanı William Troost-Ekong, Libya'da 18 saatlik mahsur kalmalarının ardından uçağa yakıt doldurulduğunu ve yakında Nijerya'ya döneceklerini yazdı.

Ekong'un açıklamaları şu şekilde:

"Sosyal medyanın gücü. Görünüşe göre uçağımız şu anda yakıt alıyor ve yakında Nijerya'ya gitmemiz gerekiyor. Herkesin desteği için teşekkürler!

TEKRAR EDİYORUM: Bir maç için konuk ülkeye ASLA bu şekilde davranmayız. Hatalar olur, gecikmeler olur. Ama asla bilerek olmaz!"