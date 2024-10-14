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Osayi-Samuel Libya'da mahsur kaldı: Havalimanından paylaşım

Fenerbahçe'nin yıldızı Bright Osayi-Samuel, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri öncesinde Libya'da Nijerya Milli Takımı'yla 18 saat mahsur kaldı. Instagram'dan yaptığı paylaşımda sağlık ve güvenlik önlemlerinin yetersizliğine dikkat çekerek, Afrika Futbol Federasyonu'nu eleştirdi. Nijerya Futbol Federasyonu, maça çıkmama kararı alırken, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen de tepki gösterdi. 18 saattir Libya havalimanında mahsur kalan Nijerya Milli Takımı kaptanı William Troost-Ekong, uçağa yakıt doldurulduğunu ve Nijerya'ya doğru yola çıkacaklarını açıkladı.

Osayi-Samuel Libya'da mahsur kaldı: Havalimanından paylaşım - 1

Fenerbahçe'nin yıldızı Bright Osayi-Samuel, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'ndeki Libya mücadelesi öncesi havalimanında mahsur kaldı.

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Osayi-Samuel Libya'da mahsur kaldı: Havalimanından paylaşım - 2

"SAĞLIK VE GÜVENLİĞİM OLMADAN MAHSUR KALDIM"

Instagram hesabından paylaşım yapan Nijeryalı oyuncu, "15 saat boyunca sağlık ve güvenliğim olmadan rastgele bir Libya havaalanında mahsur kaldım." ifadelerini kullandı. 

Paylaşımında Afrika Futbol Federasyonu'na seslenen Osayi, "Daha iyisini yapabilirsiniz." dedi. 

Osayi-Samuel Libya'da mahsur kaldı: Havalimanından paylaşım - 3

MAÇA ÇIKMAMA KARARI ALINDI

Nijerya Futbol Federasyonu, milli takımın Libya havalimanında 15 saat bekletilmesi nedeniyle Libya maçına çıkmama kararı aldı.

Osayi-Samuel Libya'da mahsur kaldı: Havalimanından paylaşım - 4

"BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen de bu duruma tepki gösterdi.

Osimhen'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Dün gece Libya havaalanında kardeşlerimin ve antrenörlerimin maruz kaldığı haksız muameleden dolayı hayal kırıklığına uğradım. Bu tür eylemler sportmenlik ruhuna aykırıdır. Desteğim takımımla birlikte ve bu engellere rağmen güçlü kalacaklarını biliyorum."

Osayi-Samuel Libya'da mahsur kaldı: Havalimanından paylaşım - 5

Nijerya Milli Takımı kaptanı William Troost-Ekong, Libya'da 18 saatlik mahsur kalmalarının ardından uçağa yakıt doldurulduğunu ve yakında Nijerya'ya döneceklerini yazdı.

Ekong'un açıklamaları şu şekilde: 

"Sosyal medyanın gücü. Görünüşe göre uçağımız şu anda yakıt alıyor ve yakında Nijerya'ya gitmemiz gerekiyor. Herkesin desteği için teşekkürler!

TEKRAR EDİYORUM: Bir maç için konuk ülkeye ASLA bu şekilde davranmayız. Hatalar olur, gecikmeler olur. Ama asla bilerek olmaz!"

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