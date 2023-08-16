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Osijek-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Adana Demirspor maçının tüm bilgileri

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur için Osijek'e konuk olacak. Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hırvatistan temsilcisi Osijek ile deplasmanda karşılaşacak. Tüm futbolseverlerin gözü şimdi bu kritik müsabakada olacak. Peki, Osijek-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Osijek-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Adana Demirspor maçının tüm bilgileri - 1

Osijek-Adana Demirspor maçı için nefesler tutuldu. Sahasındaki ilk karşılaşmayı 5-1 kazanan mavi-lacivertliler, rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. İşte, Osijek-Adana Demirspor maçına dair tüm ayrıntılar...

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Osijek-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Adana Demirspor maçının tüm bilgileri - 2

ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?


UEFA Konferans Ligi'nde Osijek-Adana Demirspor maçı 17 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

Opus Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks yönetecek.


Osijek-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Adana Demirspor maçının tüm bilgileri - 3

Brooks'un yardımcılıklarını Lee Betts ve Akil Howson üstelenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Michael Salisbury olacak.

Karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.

Osijek-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Adana Demirspor maçının tüm bilgileri - 4

ADANA DEMİRSPOR'UN AVRUPA KARNESİ

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösteren Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Romanya temsilcisi CFR Cluj'u deplasmanda 1-1'in rövanşında sahasında 2-1 yenerek üst tura yükselmişti.

3. eleme turu ilk maçında da Osijek'i sahasında ağırlayan Akdeniz ekibi, bu karşılaşmadan ise 5-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Elemelerde çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Yukatel Adana Demirspor, Osijek'i rövanş maçında da mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.



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