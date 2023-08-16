Osijek-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Adana Demirspor maçının tüm bilgileri

ADANA DEMİRSPOR'UN AVRUPA KARNESİ

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösteren Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Romanya temsilcisi CFR Cluj'u deplasmanda 1-1'in rövanşında sahasında 2-1 yenerek üst tura yükselmişti.



3. eleme turu ilk maçında da Osijek'i sahasında ağırlayan Akdeniz ekibi, bu karşılaşmadan ise 5-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.



Elemelerde çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Yukatel Adana Demirspor, Osijek'i rövanş maçında da mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.







