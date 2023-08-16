Osijek-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Adana Demirspor maçının tüm bilgileri
Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur için Osijek'e konuk olacak. Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hırvatistan temsilcisi Osijek ile deplasmanda karşılaşacak. Tüm futbolseverlerin gözü şimdi bu kritik müsabakada olacak. Peki, Osijek-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Osijek-Adana Demirspor maçı için nefesler tutuldu. Sahasındaki ilk karşılaşmayı 5-1 kazanan mavi-lacivertliler, rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. İşte, Osijek-Adana Demirspor maçına dair tüm ayrıntılar...