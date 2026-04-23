Osimhen 35 gün sonra döndü. 18 dakika sahada kaldı, maç sonu kart gördü
23.04.2026 09:29
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, uzun süren sakatlığı sonrası Gençlerbirliği maçıyla 35 gün sonra süre aldı.
Kolundaki özel bandajla mücadele eden Osimhen, 78. dakikada Renato Nhaga'nın yerine oyuna dahil oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Liverpool ile 18 Mart tarihinde oynanan karşılaşmada kolu kırılan Osimhen, Trendyol Süper Lig'deki Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyememişti.
Galatasaray Osimhen'siz çıktığı Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor maçlarında puan kayıpları yaşamıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen'in forma giyemediği Trabzonspor maçında mağlup olurken, Göztepe'yi yenip Kocaelispor ile berabere kalmıştı.
DERBİDE OYNAYACAK MI?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçından önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Çok önemli bir haftaya giriyoruz. Hem kupa hem de ligde puan farkını arttırabileceğimiz bir hafta. Bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız. Osimhen'in durumu önemli. Takımla birlikte olması önemli. Bugün küçük bir süre vermek istiyoruz. Diğer maça kadar dört gün var ve tam kararımızı vereceğiz."
Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 resmi maçta boy gösteren 27 yaşındaki futbolcu, 19 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.