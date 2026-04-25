Osimhen derbide oynayacak mı? Fenerbahçe'nin başvurusuna Galatasaray'dan yanıt

25.04.2026 08:50

Fenerbahçe'nin derbi için Osimhen başvurusuna Galatasaray cephesinden yanıt geldi.

Osimhen derbide oynayacak mı? Fenerbahçe'nin başvurusuna Galatasaray'dan yanıt
Fenerbahçe, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen’in kullandığı koruyucu için harekete geçmiş ve derbide Türkiye Futbol Federasyonu'nda başvurmuştu.

Fenerbahçe, Osimhen’in sakatlığı sonrası kullandığı koruyucu ekipmanın rakip oyuncular açısından risk oluşturduğu görüşünü savunmuştu.

İZİNLER ALINDI 1
İZİNLER ALINDI

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin talebine Galatasaray cephesinden yanıt gecikmedi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Galatasaraylı yetkililer, Osimhen için izinlerin alındığını belirtti.

 

DZEKO VE EN-NESYRİ'Yİ HATIRLATTILAR 2
DZEKO VE EN-NESYRİ'Yİ HATIRLATTILAR

Sarı kırmızılı yetkikiler FIFA'nın UEFA'nın sınırları çerçevesinde hareket edildiğini vurgulayarak maça girerken her şeyin kontrolden geçtiğinin altını çizdi.

 

Galatasaray cephesi geçen yıl Dzeko ve En-Nesyri'nin de benzer şekilde oynamasını örnek gösterdi.

35 GÜN SONRA DÖNDÜ 3
35 GÜN SONRA DÖNDÜ

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, 35 gün sonra resmi bir maçta sahaya çıkmıştı. 

 

Kolundaki özel bandajla mücadele eden Osimhen, 78. dakikada Renato Nhaga'nın yerine oyuna dahil olmuştu.

NE ZAMAN SAKATLANDI? 4
NE ZAMAN SAKATLANDI?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Liverpool ile 18 Mart tarihinde oynanan karşılaşmada kolu kırılan Osimhen, Trendyol Süper Lig'deki Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyememişti.

Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen'in forma giyemediği Trabzonspor maçında mağlup olurken, Göztepe'yi yenip Kocaelispor ile berabere kalmıştı.