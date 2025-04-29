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Osimhen, Galatasaray'da 24 yıldır kırılamayan rekorun peşinde

Galatasaray formasıyla toplamda 36 maçta 31 gol atan Vitor Osimhen 4 gol daha atarsa tarihe geçecek. Yıldız golcü, bunu başarması halinde bir sezonda en çok gol atan Mario Jardel’i geride bırakarak 24 yıldır kırılamayan rekoru kıracak.

Osimhen, Galatasaray'da 24 yıldır kırılamayan rekorun peşinde - 1

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Eyüpspor maçıyla bu sezonki gol sayısını 31'e çıkardı ve 2022-2023 sezonunda Napoli'deki en golcü sezonunu tekrarladı. 1 gol daha atarsa kendi kariyer rekorunu kıracak olan yıldız golcü Galatasaray tarihine de geçebilir.

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Osimhen, Galatasaray'da 24 yıldır kırılamayan rekorun peşinde - 2

Osimhen, Trabzonspor ile oynanacak Türkiye Kupası finali ve Süper Lig’de kalan 5 maçta 4 gol daha atarsa Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıracak.

Osimhen, Galatasaray'da 24 yıldır kırılamayan rekorun peşinde - 3

Osimhen 4 gol daha atarsan bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcusu Mario Jardel’i geride bırakarak tarihe geçecek.

Osimhen, Galatasaray'da 24 yıldır kırılamayan rekorun peşinde - 4

Brezilyalı futbolcu Jardel'in rekoru tam 24 yıldır kırılamıyor.

Osimhen, Galatasaray'da 24 yıldır kırılamayan rekorun peşinde - 5

Osimhen 1 gol daha atması halinde ise Bafetimbi Gomis’i yakalayacak.

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