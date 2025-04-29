Osimhen, Galatasaray'da 24 yıldır kırılamayan rekorun peşinde

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Eyüpspor maçıyla bu sezonki gol sayısını 31'e çıkardı ve 2022-2023 sezonunda Napoli'deki en golcü sezonunu tekrarladı. 1 gol daha atarsa kendi kariyer rekorunu kıracak olan yıldız golcü Galatasaray tarihine de geçebilir.