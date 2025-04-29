Osimhen, Galatasaray'da 24 yıldır kırılamayan rekorun peşinde
Galatasaray formasıyla toplamda 36 maçta 31 gol atan Vitor Osimhen 4 gol daha atarsa tarihe geçecek. Yıldız golcü, bunu başarması halinde bir sezonda en çok gol atan Mario Jardel’i geride bırakarak 24 yıldır kırılamayan rekoru kıracak.
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Eyüpspor maçıyla bu sezonki gol sayısını 31'e çıkardı ve 2022-2023 sezonunda Napoli'deki en golcü sezonunu tekrarladı. 1 gol daha atarsa kendi kariyer rekorunu kıracak olan yıldız golcü Galatasaray tarihine de geçebilir.