Osimhen Galatasaray’da kalacak mı? Transferi duyurdular
Galatasaray camiası, transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte heyecanlı bekleyişe başladı. Sarı-kırmızılı taraftarların en çok merak ettiği sorulardan biri de, “Osimhen Galatasaray’da kalacak mı?” oldu. Transfer dedikoduları sürmeye devam ederken, Al Hilal ve Napoli arasındaki görüşmede taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Osimhen Galatasaray'da kalacak mı?
Victor Osimhen’in Galatasaray’a gelişi, birçok futbol otoritesine göre “yılın transfer sürprizi” olarak yorumlanmıştı. Napoli'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Nijeryalı yıldızın, İstanbul’a adım atması geçtiğimiz yıl büyük ses getirdi.