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Osimhen Galatasaray’da kalacak mı? Transferi duyurdular

Galatasaray camiası, transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte heyecanlı bekleyişe başladı. Sarı-kırmızılı taraftarların en çok merak ettiği sorulardan biri de, “Osimhen Galatasaray’da kalacak mı?” oldu. Transfer dedikoduları sürmeye devam ederken, Al Hilal ve Napoli arasındaki görüşmede taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Osimhen Galatasaray'da kalacak mı?

Osimhen Galatasaray’da kalacak mı? Transferi duyurdular - 1

Victor Osimhen’in Galatasaray’a gelişi, birçok futbol otoritesine göre “yılın transfer sürprizi” olarak yorumlanmıştı. Napoli'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Nijeryalı yıldızın, İstanbul’a adım atması geçtiğimiz yıl büyük ses getirdi.

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Osimhen Galatasaray’da kalacak mı? Transferi duyurdular - 2

Taraftarlar, onun sahada bıraktığı izleri henüz unutmuş değil. Hızı, bitiriciliği ve savaşçı ruhuyla kısa sürede gönüllerde taht kuran Osimhen'in transferi için Galatasaray yönetiminin de çabaları sürüyor.

Osimhen Galatasaray’da kalacak mı? Transferi duyurdular - 3

KALACAK MI, GİDECEK Mİ?

Galatasaray yönetimi ve taraftarlar Osimhen'in performansından oldukça memnun. Ancak Avrupa'nın dev kulüpleri ve Arabistan ekiplerinin radarında olan yıldız futbolcunun adı, şimdiden Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anılmaya başladı.

Sky Sports'un son haberine göre ise Victor Osimhen, Al Hilal'in sözleşme teklifini kabul etti. Fakat konuyla ilgili bir resmi açıklama henüz yapılmadı.

Osimhen Galatasaray’da kalacak mı? Transferi duyurdular - 4

TRANSFER SEZONU İÇİN GERİ SAYIM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre birinci transfer ve tescil dönemi olarak da bilinen yaz transfer sezonu 30 Haziran’da başlayacak ve 12 Eylül’de sona erecek.

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