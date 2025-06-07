Osimhen Galatasaray’da kalacak mı? Transferi duyurdular

KALACAK MI, GİDECEK Mİ?

Galatasaray yönetimi ve taraftarlar Osimhen'in performansından oldukça memnun. Ancak Avrupa'nın dev kulüpleri ve Arabistan ekiplerinin radarında olan yıldız futbolcunun adı, şimdiden Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anılmaya başladı.



Sky Sports'un son haberine göre ise Victor Osimhen, Al Hilal'in sözleşme teklifini kabul etti. Fakat konuyla ilgili bir resmi açıklama henüz yapılmadı.