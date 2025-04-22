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Osimhen için yeni iddia: Ne Napoli ne Galatasaray kariyerinde yeni sayfa açacak

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve performansıyla dikkat çeken Nijeryalı forvet Victor Osimhen için yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre Osimhen, takımı Napoli'de kalmayacak. Yıldız futbolcu Manchester United'a imza atacak.

Osimhen için yeni iddia: Ne Napoli ne Galatasaray kariyerinde yeni sayfa açacak - 1

Galatasaray'ın yıldz golcüsü Victor Osimhen'in sezon sonu hangi takıma imza atacağı merakla beklenirken İtalyan basınından yeni bir transfer haberi gündeme geldi.


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Osimhen için yeni iddia: Ne Napoli ne Galatasaray kariyerinde yeni sayfa açacak - 2

Osimhen ile Manchester United 2025 yazında gerçekleşecek bir transfer için anlaşmaya yakın. Tuttosport'un haberine göre; United, transferi bitirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor.


Osimhen için yeni iddia: Ne Napoli ne Galatasaray kariyerinde yeni sayfa açacak - 3

İngiliz devi, Osimhen'i kadrosuna katması halinde Napoli'ye serbest kalma bedeli olan 75 milyon euroyu ödemesi gerekecek.


Osimhen için yeni iddia: Ne Napoli ne Galatasaray kariyerinde yeni sayfa açacak - 4

Nijeryalı golcü, yaptığı açıklamada "Hep söylentiler oluyor benimle ilgili ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum. Taraftar da inanılmaz destek oldu bana. Sadece bana da değil, arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular. Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Ancak ne olursa olsun Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak." ifadelerini kullanmıştı.


Osimhen için yeni iddia: Ne Napoli ne Galatasaray kariyerinde yeni sayfa açacak - 5

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, İspanyol basınına yaptığı açıklamada ise Osimhen'in sözlerini değerlendirmişti.

Osimhen için yeni iddia: Ne Napoli ne Galatasaray kariyerinde yeni sayfa açacak - 6

AS'a konuşan Hatipoğlu, "Osimhen'in sözleri ayrılacağı anlamına gelmiyor. En kötü senaryoda ayrılsa bile Galatasaray'ın her zaman kalbinde olacağını söyledi ama ayrılacağını söylemedi. Onun bizimle kalmasını istiyoruz." şeklinde konuşmuştu.

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