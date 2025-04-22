Osimhen için yeni iddia: Ne Napoli ne Galatasaray kariyerinde yeni sayfa açacak
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve performansıyla dikkat çeken Nijeryalı forvet Victor Osimhen için yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre Osimhen, takımı Napoli'de kalmayacak. Yıldız futbolcu Manchester United'a imza atacak.
Galatasaray'ın yıldz golcüsü Victor Osimhen'in sezon sonu hangi takıma imza atacağı merakla beklenirken İtalyan basınından yeni bir transfer haberi gündeme geldi.