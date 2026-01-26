Osimhen "İkna etmeye çalışıyorum" demişti, Fenerbahçe hızla harekete geçti

İtalya'dan Il Mattino'nun haberine göre Atalanta, Lookman'ın bonservisinde indirime gitti. Kulüp, daha önce 45 milyon euro talep ettiği Nijeryalı yıldız için beklentisini 35 milyon euro'ya kadar düşürdü.

Bu durum sonrası Fenerbahçe'nin Lookman için yeniden teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.