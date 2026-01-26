Osimhen "İkna etmeye çalışıyorum" demişti, Fenerbahçe hızla harekete geçti
26.01.2026 17:55
Son Güncelleme: 26.01.2026 18:05
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'de Göztepe'ye puan kaybeden Fenerbahçe'de yönetim, transfer toplantısı yapmıştı. Santrfor takviyesinin gündeme gelmesinin ardından sıcak bir gelişme yaşandı.
LOOKMAN İÇİN SÜRPRİZ GELİŞME
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yi konuk eden ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Zirvede Galatasaray ile puan farkının 3'e yükseldiği maçın ardından sarı-lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran, yönetimini transfer için toplamıştı.
Santrfor transferinin gündeme gelmesinin ardından daha önce Fenerbahçe'nin gündemine gelen Ademola Lookman için sıcak bir gelişme yaşandı.
ATALANTA'NIN İNADI KIRILDI
İtalya'dan Il Mattino'nun haberine göre Atalanta, Lookman'ın bonservisinde indirime gitti. Kulüp, daha önce 45 milyon euro talep ettiği Nijeryalı yıldız için beklentisini 35 milyon euro'ya kadar düşürdü.
Bu durum sonrası Fenerbahçe'nin Lookman için yeniden teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ
Fenerbahçe Yönetimi'nin Ademola Lookman için Atalanta'ya zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı kaydedildi.
Fenerbahçe'nin bu formülle 35 milyon euro'luk ödeme yapmaya hazır olduğu aktarıldı.
NAPOLI DE DEVREDE
Öte yandan Il Mattino'nun haberinde bir başka Serie A ekibi Napoli'nin de devrede olduğu, takımın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 arasında yer alması durumunda Lookman için teklif yapacağı belirtildi.
OSIMHEN: "İKNA ETMEK İÇİN UĞRAŞIYORUM"
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Atletico Madrid maçı sonrası Ademola Lookman'ı sarı-kırmızılılara getirmek için uğraştığını söylemişti.
Nijeryalı futbolcu, "Onyedika ve Lookman'ı ikna etmek için uğraşıyorum. Galatasaray'ı ve taraftarı anlattım. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine gelip bizimle oynamalarını çok isterim." ifadelerini kullanmıştı.
Bu sezon Atalanta formasıyla 18 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.