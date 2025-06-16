Osimhen olmazsa Galatasaray'ın B planı hazır
Osimhen'in kararını bekleyen Galatasaray, yıldız golcünün alternatifini belirledi.
Vitor Osimhen için tüm şartları zorlayan ve yanıt bekleyen Galatasaray, B planını da hazırladı.
Vitor Osimhen için tüm şartları zorlayan ve yanıt bekleyen Galatasaray, B planını da hazırladı.
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray yönetimi rotayı Premier Lig’e çevirdi.
Chelsea’de forma giyen 23 yaşındaki Senegalli forvet Nicolas Jackson, teknik heyet tarafından altarnatif isim olarak listede yer alıyor.
Osimhen transferinde pürüz çıkarsa, Chelsea ile resmi temas kurulacak.
Futbola ülkesinde başlayan ardından İspanya'da forma giyen Jackson, 50 milyon euro değere sahip.
Jackson’ın düzenli oynayabileceği bir takımda forma giymeye sıcak baktığı, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'nde olmasından dolayı Türkiye'ye gelebileceği öne sürüldü.
Al-Hilal'e ret yanıtı veren Osimhen, İngiltere Premier Lig ekiplerinden teklif bekliyor.
Galatasaray yönetimi Osimhen'e bir an önce karar vermesi için mesaj gönderdi.
Osimhen'e, Galatasaray yönetimi "Artık bir karar vermeni bekliyoruz. Transfer planımızı sana göre yapacağız" diyerek haber yolladı.
Osimhen'in Galatasaray yönetimine cevabının "Bana 1 hafta daha süre verin" olduğu belirtildi.