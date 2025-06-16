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Osimhen olmazsa Galatasaray'ın B planı hazır

Osimhen'in kararını bekleyen Galatasaray, yıldız golcünün alternatifini belirledi.

Osimhen olmazsa Galatasaray'ın B planı hazır - 1

Vitor Osimhen için tüm şartları zorlayan ve yanıt bekleyen Galatasaray, B planını da hazırladı.

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Osimhen olmazsa Galatasaray'ın B planı hazır - 2

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray yönetimi rotayı Premier Lig’e çevirdi.

Chelsea’de forma giyen 23 yaşındaki Senegalli forvet Nicolas Jackson, teknik heyet tarafından altarnatif isim olarak listede yer alıyor.

Osimhen olmazsa Galatasaray'ın B planı hazır - 3

Osimhen transferinde pürüz çıkarsa, Chelsea ile resmi temas kurulacak.

Futbola ülkesinde başlayan ardından İspanya'da forma giyen Jackson, 50 milyon euro değere sahip.

Osimhen olmazsa Galatasaray'ın B planı hazır - 4

Jackson’ın düzenli oynayabileceği bir takımda forma giymeye sıcak baktığı, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'nde olmasından dolayı Türkiye'ye gelebileceği öne sürüldü.

Osimhen olmazsa Galatasaray'ın B planı hazır - 5

OSİMHEN'DE SON DURUM

Al-Hilal'e ret yanıtı veren Osimhen, İngiltere Premier Lig ekiplerinden teklif bekliyor. 

 Galatasaray yönetimi Osimhen'e bir an önce karar vermesi için mesaj gönderdi.

Osimhen olmazsa Galatasaray'ın B planı hazır - 6

Osimhen'e, Galatasaray yönetimi "Artık bir karar vermeni bekliyoruz. Transfer planımızı sana göre yapacağız" diyerek haber yolladı.

Osimhen'in Galatasaray yönetimine cevabının "Bana 1 hafta daha süre verin" olduğu belirtildi.

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