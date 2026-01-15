Osimhen penaltılara 2 dakika kala oyundan alındı, taraftar yıkıldı
15.01.2026 12:53
NTV - Haber Merkezi
Fas ile Nijerya arasında oynanan maçın 118. dakikasında Osimhen oyundan alınınca penaltı kullanamadı. Nijerya penaltıları kaybederek elendi. Maç sonu taraftar teknik direktöre öfke kustu.
OSİMHEN PENALTI ATAMADI
Fas'In başkenti Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Nijerya ile Fas karşı karşıya geldi.
Normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanan maçın uzatmasının 118. dakikasında Galatasaraylı Victor Osimhen oyundan alındı. Maç 2 dakika sonra penaltılara gitti. Nijerya'yı penaltılarla 4-2 mağlup eden Fas finale yükselen taraf oldu.
TARAFTAR TEPKİLİ
Fas'ta Fenerbahçe'nin yıldızı Youssef En-Nesyri takımını finale taşıyan golü kaydetti. Maç sonrası Faslı taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
Nijerya cephesinde ise Osimhen'in oyundan alınması tartışma yarattı. Nijeryalı taraftarlar maç sonunda teknik direktör Eric Chelle'ye kararından dolayı tepki gösterdi.
Yaşananlar sonrası Osimhen'in üçüncülük maçına çıkmayacağı iddia edildi.
MİLLİ TAKIMDA NELER YAŞANDI?
Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren Osimhen, son 16 turunda oynanan Mozambik maçının 63. dakikasında Ademola Lookman ile tartışmıştı.
Nijerya basını, Osimhen'in maç sonunda soyunma odasını erkenden terk ettiğini ve takım otobüsünde tek başına oturduğunu iddia etmişti.
Haberin devamında Osimhen'in maçtan sonraki gün (6 Ocak Salı) teknik heyet ve federasyonu milli takımdan ayrılmakla tehdit ettiği öne sürülmüştü.
27 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye döneceğini yetkililere bildirdiği ve federasyon başkanının devreye girerek yıldız futbolcuyu sakinleştirmek için çaba harcadığı ifade edilmişti.
Nijerya Futbol Federasyonu, Osimhen ile ilgili çıkan haberleri yalanlamıştı. Nijerya Milli Takım Menajeri Dayo Enebi Achor "Kampımızda sorun yok. İki kardeş arasında yaşananlar, birkaç saat içinde kolayca çözüldü. Her şey yolunda." ifadelerini kullanmıştı.
ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINA ÇIKACAKLAR
Üçüncülük maçı Mısır ile Nijerya arasında cumartesi günü final müsabakası ise Senegal ile Fas arasında pazar günü oynanacak.