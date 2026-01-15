Osimhen penaltılara 2 dakika kala oyundan alındı, taraftar yıkıldı

Haberin devamında Osimhen'in maçtan sonraki gün (6 Ocak Salı) teknik heyet ve federasyonu milli takımdan ayrılmakla tehdit ettiği öne sürülmüştü.

27 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye döneceğini yetkililere bildirdiği ve federasyon başkanının devreye girerek yıldız futbolcuyu sakinleştirmek için çaba harcadığı ifade edilmişti.

Nijerya Futbol Federasyonu, Osimhen ile ilgili çıkan haberleri yalanlamıştı. Nijerya Milli Takım Menajeri Dayo Enebi Achor "Kampımızda sorun yok. İki kardeş arasında yaşananlar, birkaç saat içinde kolayca çözüldü. Her şey yolunda." ifadelerini kullanmıştı.