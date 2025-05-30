Osimhen sahaya çıktı, o şarkı çaldı: Galatasaray taraftarı eşlik etti

5. YILDIZA ÖZEL KOREOGRAFİ

Galatasaray taraftarı, Süper Lig'deki 25. şampiyonluk ve 5. yıldız için özel koreografi düzenledi.



Sarı-kırmızılı taraftarlar, üç tribünü kapsayan 2 aşamalı bir koreografiye imza attı. İlk gösteride kuzey tribününde kartonlarla Okan Buruk resmi oluşturuldu. Buruk için "The Winner One" (Kazanan) ifadesi yer aldı. Doğu tribününde ise Fenerbahçe'nin 2014 yılında dördüncü yıldız için attığı "Yükleniyor" tivitine vurgu yapılarak başkan Dursun Özbek'in "Onlar dördüncü yıldızı takmadan biz beşinci yıldızı takarız" sözü yazıldı. Güney tribününde ise 25. şampiyonluğa atıfla 25 rakamı oluşturuldu.



Koreografinin ikinci bölümünde ise doğu tribününde 5 yıldız üzerinde "İlk ve tek" yazıldı. Bu sırada Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın basına yansıyan "Geliyoruz" sözü stat hoparlöründen verildi.