Osimhen sahaya çıktı, o şarkı çaldı: Galatasaray taraftarı eşlik etti
Sezonun son haftasında Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da birçok gelişme yaşandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 38. ve son haftasında Başakşehir FK'yı konuk etti.
Ligde üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu 36. haftadaki Bellona Kayserispor müsabakasıyla garantileyen sarı-kırmızılı ekip, sezonu sahasındaki Başakşehir maçıyla kapattı.
Galatasaray, RAMS Park'taki maça Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Dries Mertens, Ahmed Kutucu, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Eren Elmalı, Gabriel Sara, Elias Jelert, Gökdeniz Gürpüz, Efe Akman, Metehan Baltacı yer aldı.