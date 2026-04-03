Osimhen, Sara, Noa Lang ve Uğurcan'ın son durumu. Derbide oynayacaklar mı?
03.04.2026 08:43
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'da tedavileri devam eden Osimhen, Sara, Noa Lang ve Uğurcan'ın son durumu hakkında açıklamalar geldi. Peki yıldız isimler derbide oynayacak mı?
TRABZON DEPLASMANINDA DEV MAÇ
Süper Lig'de cumartesi akşamı Trabzonspor ile deplasmanda derbiye çıkacak olan Galatasaray'da sakatlıklar üst üste geldi.
Victor Osimhen ve Noa Lang'ın ardından Gabriel Sara'nın milli takımda ayak bileğini sakatlaması Uğurcan Çakır'ın ise viral enfeksiyon geçirmesi Okan Buruk'u zor durumda bıraktı.
DERBİDE OYNAYACAKLAR MI?
Victor Osimhen derbide forma giyemeyecek.
Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara'nın da Trabzonspor maçında oynaması beklenmiyor. Göztepe maçı içinse durumu takip edilecek.
Kaleci Uğurcan Çakır, derbide kalesini koruyacak.
Liverpool maçında parmağından yaralanan Noa Lang da kadroda yer alacak. Ancak 11'de olup olmayacağı maç saatinde netlik kazanacak.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray, son olarak futbolcuların durumu hakkında şu bilgiyi vermişti:
"Gabriel Sara’nın bugün yapılan MR tetkiklerinde sol ayak bilek iç-ön yan bağlarında hasar ve kemikte ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlandı.
Milli takımdan dönen Uğurcan Çakır, viral enfeksiyon nedeniyle günü tedaviyle geçirdi.
Operasyonu sonrası tedavisi devam eden Victor Osimhen, fizyoterapistler kontrolünde salonda çalıştı."
4 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00'da oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisini Cihan Aydın yönetecek.