Osimhen ve Noa Lang'ın derbi akıbeti belli oldu

Galatasaray'ın Liverpool ile Anfield'da oynadığı maçta sakatlanan Noa Lang'ın parmağının yaralanmasına neden olan olay için soruşturma başlatılmıştı.



UEFA sözcüsünün yaptığı açıklamada "UEFA, Galatasaray futbolcusu Noa Lang'ın yaşadığı talihsiz kazaya yol açan koşulları inceledi. Olası benzer riskleri belirlemek ve kulüplerden gerekmesi durumda uygun önlemleri almalarını istemek için önümüzdeki tüm maçlardaki saha kenarı düzenlemeleri ve LED panolar gözden geçirilecek. Noa Lang'in hızlı bir şekilde sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri yer almıştı.