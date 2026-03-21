Osimhen ve Noa Lang'ın derbi akıbeti belli oldu
21.03.2026 08:57
Batuhan Durmuş
Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçta sakatlanan Noa Lang ve Osimhen'in Trabzonspor derbisindeki durumları netleşti.
Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçta sakatlanan ve ön kolunda kırık tespit edilen Victor Osimhen ve parmağı kesilen Noa Lang'ın durumu belli oldu.
Sakatlığının ardından ameliyat olan Noa Lang, milli ara dönüşü Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Osimhen'in sahalardan kaç hafta uzak kalacağı öğrenildi. Osimhen, milli ara sonrası oynanacak Trabzonspor derbisinde oynayamayacak.
Galatasaray sağlık ekibi Osimhen'i 26 Nisan haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisine yetiştirmek istiyor.
Galatasaray'ın Liverpool ile Anfield'da oynadığı maçta sakatlanan Noa Lang'ın parmağının yaralanmasına neden olan olay için soruşturma başlatılmıştı.
UEFA sözcüsünün yaptığı açıklamada "UEFA, Galatasaray futbolcusu Noa Lang'ın yaşadığı talihsiz kazaya yol açan koşulları inceledi. Olası benzer riskleri belirlemek ve kulüplerden gerekmesi durumda uygun önlemleri almalarını istemek için önümüzdeki tüm maçlardaki saha kenarı düzenlemeleri ve LED panolar gözden geçirilecek. Noa Lang'in hızlı bir şekilde sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri yer almıştı.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Galatasaray Kulübü, sakatlanan futbolculardan Victor Osimhen'in kolunda kırık tespit edildiğini, başparmağında ciddi kesik oluşan Noa Lang'ın ise ameliyat olduğunu açıklamıştı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, iki futbolcunun sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.
Osimhen'in sağ kolunda kırık tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir." ifadeleri kullanıldı.