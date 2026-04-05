"Osimhen yoksa Galatarasay olmuyor" Spor yazarları Trabzonspor maçını değerlendirdi
05.04.2026 09:27
NTV - Haber Merkezi
Trabzonspor, Süper Lig'de konuk ettiği Galatasaray'ı yendi ve zirvede puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi. Nefes kesen mücadeleyi değerlendiren spor yazarlarından Osimhen'e övdü, Icardi'ye eleştiri geldi.
"FUTBOL ICARDI'YI BIRAKMIŞ"
"Galatasaray'ın ilk iki şampiyonluğunun mimarıydı. Adını Galatasaray efsanelerinin yanına yazdırdı. Ancak acımasız geçen zaman ve uzun süreli sakatlığı sonrası Icardi için çanlar çalıyor maalesef. Elbette İcardi müthiş bir son vuruşçu. Bu sezonun geri kalanında birkaç gol daha atar muhtemelen. Ancak dünkü gibi fizikalitenin yükseldiği, dayanıklılık gerektiren maçlarda acı gerçek çıkıyor ortaya: Icardi futbolu bırakmadı ancak futbol Icardi’yi bırakmış gibi.
Dün Trabzon’da temposuyla, heyecanıyla, gelgitleriyle eğlenceli bir derbi izledik hep birlikte. Trabzon’un dörtlü ana omurgasının üçü, Batagov-Oulai ve Muci eksiklerdi ancak sahada son derece adanmış bir 11 vardı. Ben müsabaka öncesi Ozan-Folcarelli ikilisinin Torreira-Lemina’ya karşı yumuşak kalabileceğini düşünmüştüm ama yanıldım. Ozan iyi bir performans gösterdi ve Oulai gibi kilit bir oyuncunun eksikliğinden söz etmiyoruz bugün hiçbirimiz." Uğur Meleke-Hürriyet
"AŞKIN OLAYIM bey!"
"Okan Buruk döneminin en kötü ilk 30 dakikası desek yanılmayız. Pina’nın gol öncesi iki sol kanat oyuncusuyla alay edercesine yaptığı çalım yetmezmiş gibi, Onuachu’nun kafası sırasında Singo ve Davinson’un durumu içler acısıydı. İlk yarı boyunca 5 kez topla buluşabilen Icardi, dünya starlığında ısrar eder mi bilmem ama o starlık seni terk edeli çok oldu AŞKIN OLAYIM bey!
Ama G.Saray için şaşırtıcı 2 soru var... Birincisi, kamuoyuna ‘bu takım Osimhen olmadan bir hiç!’ görüntüsü veriliyor, Okan hocanın buna çözüm reçeteleri var mı? İkinci ve daha önemli soru ise Osimhen’siz atamıyorsun tamam da... 3 tane gol modeli olmayan Trabzonspor’dan, tam da onların atabileceği model 2 golü yemenin Osimhen’sizlikle alakası ne kadardır?" Mehmet Ayan-Hürriyet
"LİGİN LİDERİ DAHA ÇOK ÜZÜLEBİLİRDİ"
"Ligin zirvesini ve kaderini etkileyecek maçtı. Zorluk derecesine rağmen net söylüyorum, Trabzonspor galibiyeti hak eden taraftı. Takım savunmasındaki becerisi Galatasaray’ın ezberini bozdu, yıldızlarını şaşkına çevirdi. Altını çizmem gerek, üç puanda Onuachu’nun bitmez bilmeyen enerjisinin yanında kaleci Onana, Pina, Nwaiwu, Folcarelli ve Mustafa’nın performansları çok önemliydi.
Trabzonspor takımını uzun süredir bu kadar motive görmedim. Galatasaray karşısında yine en iyi bildiği işlerden birini yaptı ve duran top çalışmasından savunmacısı Nwaiwu’nun kafa dokunuşuyla üç puana uzandı. Fark artabilir, ligin lideri daha çok üzülebilirdi." Cemal Ersen-Milliyet
"4-2-4 gibi görünen cüretkâr bir 11 ile sahaya çıkan Fatih Tekke, tribünleri arkasına alıp golü bulup rakibi erken dağıtmayı planlıyordu. Öyle yaptı, golü de buldu. G.Saray, Juve deplasmanında olduğu gibi ilk yarıda her noktasından dağıldı gitti. Hücumda Barış dışında mücadele gücü olmayan 9 camdan adam vardı sahada…
Milli ara sonrası vidaları gevşemiş takımını bu derbiye motive edemeyen, bir büyük maçta daha krize girdiğinde çözüm üretemeyen Okan Buruk, "Osimhen sayesinde kazanıyor" diyenlere bir anti-tez yazmalı…
Fatih Tekke'ye tebrikler. Eksik kadrosunu çelik kıvamında hazırlamış 6 puanlık maça. Sonuna kadar hak edip kazandı Trabzonspor…" Bülent Timurlenk-Sabah
"ICARDI OSİMHEN GİBİ YAPAMIYOR"
İnsan gerçekten anlamakta zorlanıyor. Zirve açısından çok büyük önem taşıyan böyle bir maçta bu kadar mı etkisiz ve zayıf kalır bir takım! Gerçekten de Osimhen yoksa Galatasaray da olmuyor! Nijeryalı futbolcunun oynamadığı karşılaşmalarda kimlik kaybı yaşıyor sarı-kırmızılılar ve genellikle de puan kaybediyorlar. Bu da ısrarla vurgulanan kadro kalitesine rağmen ne kadar sağlıksız bir yapı olduğunu gösteriyor Galatasaray’da. Nitekim bu yapı dün bir kez daha duvara tosladı Trabzon’da.
Icardi, Osimhen’in yaptığı ön alan baskılarını yapamadığı gibi oyun içerisinde de hiçbir varlık gösteremedi. Ama tüm suç sadece onda mıydı? Elbette hayır. Arjantinli golcüyü istediği toplarla buluşturamayan, rakip ceza sahası civarında ayaklarına gelen topları acemice kullanıp sürekli tercih hataları yapan Galatasaraylı oyuncular çok daha büyük bir oranla bu suçun ortağıydılar. Bu anlamda sadece Icardi’yi göz önüne alarak bir kişi eksik oynadı diyemeyiz Galatasaray için, çok kişi eksikti!" Tolga Ensarı-Milliyet
Fatih Tekke, Galatasaray'ı mükemmel analiz etmiş olacak ki, Trabzon'u çok akıllı oynattı. Topu rakibe bıraktılar, mükemmel alan savunması yaptılar, kazandıkları toplarla da çok çabuk hızlı hücuma çıktılar.
Okan Buruk'un ilk 11'i tamamen duygusallık üzerine kuluydu. Eli sarılı Lang etkisiz oynadı. Jakobs milli takımdan bitik dönmüş.
Maç öncesi yapılan eleştiriler maalesef Uğurcan'ı olumsuz etkilemiş. Bedenen sahadaydı ama ruhen yoktu. Okan hoca, bu analizi yapıp keşke Günay'la başlasaydı. Ayrıca değişiklik yapmak için ilk yarının bitmesini beklemek büyük hata.
Sallai, sezon başından bu yana Galatasaray'ın en istikrarlı oyuncusu. Kulübede oturması hataydı. Okan hoca ona kanatta görev vermeyerek büyük hata yaptı. Icardi tercihi de maalesef verimli olmadı. Arjantinli yıldız, sözleşme için baskı yapacağına, şapkasını önüne koyup "Ben ne yapacağım?" diye düşünmeli. Levent Tüzemen-Sabah