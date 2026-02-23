Osimhen yoksa kayıp var. Kabusa döndü, yarısında galip gelemediler
23.02.2026 08:25
Son Güncelleme: 23.02.2026 08:51
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray, yıldız golcüsü Osimhen'in forma giyemediği maçlarda yüzde 50 kayıp yaşadı. İşte ayrıntılar ve Nijeryalı yıldızın forma giyemediği maçlardaki skorlar...
Galatasaray'da bu sezon Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in yokluğu adeta kabusa döndü.
Toplam 10 resmi maç kaçıran Osimhen'in forma giymediği karşılaşmaların yarısında Galatasaray rakiplerini yenemedi.
Osimhen, Juventus maçının yıldızları arasında yer almıştı. Ağrıları nedeniyle Konyaspor deplasmanında forma giyemeyen Nijeryalı oyuncunun yokluğu sarı-kırmızılılara pahalıya patladı.
Bu sezon sakatlık, sarı kart cezası ve Afrika Uluslar Kupası'nda bulunduğu için toplamda 10 resmi maç kaçıran Osimhen'in oynamadığı maçlarda üst üste kayıplar yaşandı.
YÜZDE 50 KAYIP VAR
Süper Lig'de toplamda 6 karşılaşma kaçıran Osimhen'in olmadığı maçlarda Galatasaray; Eyüp, Konya, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa'yı yenerken, Gaziantep FK ile berabere kaldı.
Sarı kırmızılı ekip son olarak ise Konyaspor deplasmanında yenildi.
Avrupa'da ise Frankfurt ve U.S Gilloise maçlarını kaybeden sarı-kırmızılılar, Süper Kupa'da Trabzonspor'u yendi ancak finalde Fenerbahçe'ye yenildi.
Toplamda Osimhen'siz çıkılan 10 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alındı.
FORMA GİYMEDİĞİ MAÇLAR VE SKORLAR
Eyüpspor-Galatasaray 0-2
E.Frankfurt-Galatasaray 5-1
Galatasaray-Konyaspor 3-1
Galatasaray-G.Birliği 3-2
Galatasaray-U.S Gilloise 0-1
Galatasaray-Kasımpaşa 3-0
Trabzon-Galatasaray (Türkiye Kupası) 1-4
Galatasaray-F.Bahçe (Türkiye Kupası) 0-2
Galatasaray-G.Antep FK 1-1
Konyaspor-Galatasaray 2-0
NE ZAMAN DÖNECEK?
Performansıyla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Osimhen'e Atletico Madrid ve Barcelona'nın ilgisi var.
Sarı-kırmızılılar, sağ dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen'in tedbir amaçlı olarak Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmadığını açıklamış, oyuncunun sakatlık durumuyla ilgili ekstra bir bilgi vermemişti.
Buna göre; Yıldız futbolcunun bir sonraki maçta yeniden kadroda görev alması bekleniyor.