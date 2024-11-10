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Osimhen'den duble: Galatasaray, milli araya lider girdi

Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor'u Victor Osimhen ve Michy Batshuayi'nin kaydettiği gollerle 3-2 mağlup ederek milli araya lider girdi. Sarı-kırmızılılar, konuk ekibin 5 maçlık dış saha yenilmezlik serisine de son verdi.

Osimhen'den duble: Galatasaray, milli araya lider girdi - 1

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmanın 3. dakikasında Victor Osimhen'in kafa golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip ise 49. dakikada Ntcham'ın penaltıdan kaydettiği golle skora denge sağladı.

Karşılaşmanın 55. dakikasında yeniden sahneye çıkan Osimhen, sarı-kırmızılıları 2-1 öne geçirdi.

Oyuna sonradan dahil olan Michy Batshuayi'nin 85. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Samsunspor, 90+3. dakikada penaltıdan Bennasser'in golüyle skoru 3-2'ye getirdi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 31'e yükselterek milli araya lider girdi. Samsunspor ise 25 puanla 2. sırada yer aldı.

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Osimhen'den duble: Galatasaray, milli araya lider girdi - 2

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İÇİN KOREOGRAFİ

Galatasaray taraftarı maç öncesi "Atam dün, bugün, yarın ve daima izindeyiz" ifadelerinin yer aldığı bir koreografi düzenledi.

Samsunsporlu taraftarlar ise kendilerine ayrılan bölümde "Kasım'da aşk başkadır, çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır." ifadelerinin yer aldığı pankartla koreografiye katıldı.

Her iki takım da Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının bulunduğu formalarla sahada yer aldı.

Ayrıca koreografi sırasında Atatürk'ün en sevdiği şarkılar çaldı.

Osimhen'den duble: Galatasaray, milli araya lider girdi - 3

GOLÜ ATTI, ICARDI'Yİ UNUTMADI

Öte yandan karşılaşmada 2 gol kaydeden Victor Osimhen, 3. dakikada kaydettiği golün ardından sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan takım arkadaşı Mauro Icardi'nin formasını açtı.

Golden sonra ise Icardi'yle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısı çaldı.

Osimhen'den duble: Galatasaray, milli araya lider girdi - 4

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Mücadelenin 70. dakikasında sarı kart gören Davinson Sanchez, cezalı duruma düştü.

Milli aranın ardından 23 Kasım'da Bodrum FK ile oynayacak sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı stoper görev yapamayacak.

Osimhen'den duble: Galatasaray, milli araya lider girdi - 5

Victor Osimhen, Mart 2023'ten (Napoli vs Torino) bu yana iki kafa golü attığı ilk lig maçını Samsunspor karşısında oynadı.

Osimhen'den duble: Galatasaray, milli araya lider girdi - 6

5 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ

Süper Lig'de bu sezon 5 dış saha maçını da kazanan Samsunspor'un Galatasaray mağlubiyetinin ardından serisi de sona ermiş oldu.

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