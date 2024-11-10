Osimhen'den duble: Galatasaray, milli araya lider girdi
Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor'u Victor Osimhen ve Michy Batshuayi'nin kaydettiği gollerle 3-2 mağlup ederek milli araya lider girdi. Sarı-kırmızılılar, konuk ekibin 5 maçlık dış saha yenilmezlik serisine de son verdi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar karşılaşmanın 3. dakikasında Victor Osimhen'in kafa golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip ise 49. dakikada Ntcham'ın penaltıdan kaydettiği golle skora denge sağladı.
Karşılaşmanın 55. dakikasında yeniden sahneye çıkan Osimhen, sarı-kırmızılıları 2-1 öne geçirdi.
Oyuna sonradan dahil olan Michy Batshuayi'nin 85. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Samsunspor, 90+3. dakikada penaltıdan Bennasser'in golüyle skoru 3-2'ye getirdi.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 31'e yükselterek milli araya lider girdi. Samsunspor ise 25 puanla 2. sırada yer aldı.