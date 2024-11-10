Osimhen'den duble: Galatasaray, milli araya lider girdi

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İÇİN KOREOGRAFİ

Galatasaray taraftarı maç öncesi "Atam dün, bugün, yarın ve daima izindeyiz" ifadelerinin yer aldığı bir koreografi düzenledi.

Samsunsporlu taraftarlar ise kendilerine ayrılan bölümde "Kasım'da aşk başkadır, çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır." ifadelerinin yer aldığı pankartla koreografiye katıldı.

Her iki takım da Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının bulunduğu formalarla sahada yer aldı.

Ayrıca koreografi sırasında Atatürk'ün en sevdiği şarkılar çaldı.