Osimhen'den kavga iddialarına yanıt: "Tesislerde uyudu, bizi ikna etti"

Osimhen 'in, İspanya La Liga devi Atletico Madrid'in gelecek yaz transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden biri olduğu iddia edildi.



Antoine Griezmann, Alexander Sörloth, Julian Alvarez ve Ademola Lookman gibi hücumcuları kadrosunda bulunduran Atletico'nun ceza sahasında daha net bir santrfora ihtiyacı olduğu belirtilirken, Osimhen isminin öne çıktığı kaydedildi.

Ayrıca Barcelona'nın da Osimhen'i yakından takip ettiği ve teknik direktör Hansi Flick'in, hücum hattını güçlendirmek için Nijeryalı futbolcuyu stratejik bir fırsat olarak gördüğü öğrenildi.