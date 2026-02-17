Osimhen'den kavga iddialarına yanıt: "Tesislerde uyudu, bizi ikna etti"
17.02.2026 11:36
Son Güncelleme: 17.02.2026 11:44
NTV - Haber Merkezi
Juventus maçı öncesi İtalyan basınına konuşan yıldız golcü Osimhen, hocasıyla kavga ettiği iddialarına açıklık getirdi.
KAVGA İDDİASINA YANIT
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Juventus maçı öncesi İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuştu.
Eski hocası Spaletti ile karşı karşıya gelecek olan Osimhen geçmişte yaşandığı iddia edilen kavhayı yalanladı.
"BU DOĞRU DEĞİL, BİZİ İKNA ETTİ"
Juventus'un Galatasaray'a transfer olmadan önce kendisini istediğini vurgulayan Osimhen, eski hocasıyla kavga iddiaları hakkında şöyle konuştu:
“Spalletti ile kavga ettiğimiz söyleniyordu ama bu doğru değildi, ona çok saygı duyuyorum. Aylarca Napoli'nin tesislerinde uyudu, gece gündüz çalışarak şampiyonluğu kazanabileceğimize ikna etti bizi.”
"İNSANLARIN AŞKINI ANLIYORSUNUZ"
Osimhen Galatasaray hakkında ise şu ifadeleri kullandı:
“Galatasaray olarak uluslararası düzeyde büyümeye çalışıyoruz, çok üst seviyede başka oyuncular da transfer edildi ve Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmayı hedefliyoruz. Türkiye’de zaten köklü ve oturmuş bir kulübüz ancak artık Avrupa’da da iz bırakmak istiyoruz. İstanbul’a gelir gelmez burada oynayan herkesin neden takıma ve insanlara aşık olduğunu anlıyorsunuz. ”
TRANSFER İDDİALARI
Osimhen'in, İspanya La Liga devi Atletico Madrid'in gelecek yaz transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden biri olduğu iddia edildi.
Antoine Griezmann, Alexander Sörloth, Julian Alvarez ve Ademola Lookman gibi hücumcuları kadrosunda bulunduran Atletico'nun ceza sahasında daha net bir santrfora ihtiyacı olduğu belirtilirken, Osimhen isminin öne çıktığı kaydedildi.
Ayrıca Barcelona'nın da Osimhen'i yakından takip ettiği ve teknik direktör Hansi Flick'in, hücum hattını güçlendirmek için Nijeryalı futbolcuyu stratejik bir fırsat olarak gördüğü öğrenildi.