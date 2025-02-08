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Osimhen'in Galatasaray ısrarı: Suudi Arabistan'dan gelen teklife ret

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in ara transfer döneminde sarı-kırmızılılardan ayrılacağı yönünde birçok iddialar yer alıyordu. İtalyan kaynaklara göre, Osimhen'in Suudi Arabistan'dan gelen 80 milyon euroluk teklifi geri çevirdiği ve sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediği öğrenildi.

Osimhen'in Galatasaray ısrarı: Suudi Arabistan'dan gelen teklife ret - 1

Sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak katılan Victor Osimhen'in sarı-kırmızılılarda sezonu tamamlamak için Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddettiği iddia edildi.

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Osimhen'in Galatasaray ısrarı: Suudi Arabistan'dan gelen teklife ret - 2

Cronache di Napoli gazetesinin haberine göre, Al Ahli, Napoli’nin kasasına 80 milyon euro yatırmaya hazırdı, bu rakam da Osimhen'in serbest kalma maddesinin değerinden 5 milyon euro daha fazlaydı.

Ancak İtalyan kulübü, oyuncunun Avrupa futbolundaki hikayesini yazmaya devam etme isteği karşısında çaresiz kaldığı vurgulandı.

Osimhen'in Galatasaray ısrarı: Suudi Arabistan'dan gelen teklife ret - 3

HEDEF AVRUPA LİGİ

Haberde Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılacaksa bile bunu yaz aylarında yapmayı planladığı, çünkü hem Avrupa Ligi hem de Süper Lig şampiyonluğuna güçlü bir şekilde inandığı belirtildi. 

Osimhen'in Galatasaray ısrarı: Suudi Arabistan'dan gelen teklife ret - 4

Nijeryalı golcünün istanbul'u çok sevdiği ve paranın onun için hayatta her şey olmadığının altı çizildi.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 22 resmi maça çıkan Osimhen, bu mücadelelerde 17 kez gol sevinci yaşarken, 5 asistlik katkı verdi.

Osimhen'in Galatasaray ısrarı: Suudi Arabistan'dan gelen teklife ret - 5

OSIMHEN'İN GELECEĞİ

Sezon sonunda Osimhen, menajeri Roberto Calenda ve Napoli yönetimiyle bir araya gelerek geleceğini belirleyecek.

Galatasaray bu transferde yarışta kalmaya devam ediyor, ancak 75 milyon euroluk serbest kalma bedeli sarı-kırmızılılar için ulaşılması zor bir rakam.

PREMIER LİG VE SERIE A'DAN ADAYLAR

Victor, aylardır Manchester United’ın radarında ve Cristiano Giuntoli ile karşılıklı saygıya dayalı ilişkisi nedeniyle Juventus da bir seçenek olmaya devam ediyor.

Öte yandan, Arsenal ve Chelsea de yaz transfer döneminde büyük bir golcü arayışında.

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