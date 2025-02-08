Osimhen'in Galatasaray ısrarı: Suudi Arabistan'dan gelen teklife ret

Nijeryalı golcünün istanbul'u çok sevdiği ve paranın onun için hayatta her şey olmadığının altı çizildi.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 22 resmi maça çıkan Osimhen, bu mücadelelerde 17 kez gol sevinci yaşarken, 5 asistlik katkı verdi.