Osimhen'in Galatasaray ısrarı: Suudi Arabistan'dan gelen teklife ret
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in ara transfer döneminde sarı-kırmızılılardan ayrılacağı yönünde birçok iddialar yer alıyordu. İtalyan kaynaklara göre, Osimhen'in Suudi Arabistan'dan gelen 80 milyon euroluk teklifi geri çevirdiği ve sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediği öğrenildi.
Sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak katılan Victor Osimhen'in sarı-kırmızılılarda sezonu tamamlamak için Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddettiği iddia edildi.