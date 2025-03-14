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Osimhen'in gecesi: Galatasaray, Antalyaspor'u 4 golle geçti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor'u ağırladı. Müsabakada kazanan taraf 4-0'lık skorla sarı - kırmızılılar oldu. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar

Osimhen'in gecesi: Galatasaray, Antalyaspor'u 4 golle geçti - 1

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan müsabakada kazanan taraf, 4-0'lık skorla sarı - kırmızılılar oldu.

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Osimhen'in gecesi: Galatasaray, Antalyaspor'u 4 golle geçti - 2

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 45. dakikada penaltıdan Alvaro Morata ile 30, 45+2 ve 52. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti.

Bu skorun ardından puanını 71 yapan Galatasaray, 2 maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 10'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Son 3 maçta 2. kez yenilen Antalyaspor ise 33 puanla 10. sırada yer aldı.

Galatasaray gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Antalyaspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

Osimhen'in gecesi: Galatasaray, Antalyaspor'u 4 golle geçti - 3

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

5' Galatasaray gole çok yaklaştı! Savunma arkasına sarkan Alvaro Morata'nın içeriye çevirdiği topu Osimhen tamamlamak istedi ancak son anda Antalyaspor savunması araya girdi.

7' Antalyaspor etkili geldi! Hızlı hücumda Bünyamin Balcı'nın yaptığı ortaya Soner Dikmen hareketlendi ancak altı pas önündeki topa yetişemedi.

10' Antalyaspor bir kez daha gole çok yaklaştı! Abdülkerim Bardakcı'nın savunmadaki hatasını değerlendiren Soner Dikmen topla birlikte ceza sahasına girdi. Sarı - kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, Dikmen'in şutunu önleyerek hatasını telafi etti.

11' Antalyaspor'da Kaluzinski, Torreira'ya yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.

15' Antalyaspor'da futbolcular Davinson Sanchez'e çarpan top sonrası penaltı bekledi, VAR odasını dinleyen hakem devam kararı verdi.

25' DİREK! Galatasaray, Victor Osimhen ile gole çok yaklaştı. Sol kanattan yapılan ortaya arka direkte dokunan Barış Alper Yılmaz'ın çevirdiği topa yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşu direkten dışarı gitti.

30' GOL! Galatasaray 1-0 öne geçti. Sarı - kırmızılılarda sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Alvaro Morata'nın içeriye çevirdiği topu arka direkte tamamlayan Victor Osimhen, takımını öne geçirdi.

36' Antalyaspor'da Erdal Rakip, Morata'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

45' GALATASARAY FARKI 2'YE ÇIKARDI! Sarı - kırmızılılar, VAR kontrolü sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Alvaro Morata, skoru 2-0'a getirdi.

45+2' SKOR 3-0 OLDU! Galatasaray, Victor Osimhen'in golüyle farkı 3'e çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, tek başına çizgiye götürdüğü meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Müsait pozisyondaki Victor Osimhen'e sadece dokunmak kaldı.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

52' OSIMHEN'DEN HAT-TRICK! Ceza sahası çizgisinde topla buluşan Yunus Akgün'ün ara pasında tek vuruş yapan Victor Osimhen, skoru 4-0'a getirdi ve maçtaki 3. golünü attı.

68' Galatasaray'da Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Yunus Akgün kenara geldi. Dries Mertens, Roland Sallai ve Mario Lemina oyuna dahil oldu.

90' Karşılaşma, Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Osimhen'in gecesi: Galatasaray, Antalyaspor'u 4 golle geçti - 4

BURUK'A 100. SÜPER LİG MAÇI PLAKETİ

Galatasaray'ın başında Süper Lig'de 100 maça çıkan Okan Buruk'a plaket verildi.

Geçen haftaki Alanyaspor mücadelesiyle sarı-kırmızılı ekibin başında 100. kez lig maçında görev yapan Buruk'a kulüp ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket takdim edildi.

Osimhen'in gecesi: Galatasaray, Antalyaspor'u 4 golle geçti - 5

CUESTA KADROYA ALINMADI

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, maç kadrosuna yazılmadı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Ismail Jakobs, kart cezalıları Ahmed Kutucu ve Günay Güvenç'in yanı sıra yeni transferlerden Cuesta, Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Okan Buruk, maçtan önce yaptığı açıklamada, "Bir yabancı oyuncunun dışarıda kalması gerekiyordu. Ahmed Kutucu'nun olmaması nedeniyle bu hakkımızı Yusuf Demir'den yana kullandık. Cuesta antrenmanda ufak da bir darbe almıştı. Bu yüzden kadroda yok." ifadelerini kullandı.

Osimhen'in gecesi: Galatasaray, Antalyaspor'u 4 golle geçti - 6

Sakatlıktan yeni dönen Yunus Akgün, Süper Lig'de 6 maç sonra ilk 11'de forma giydi. UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi Ajax ile yapılan müsabakada sakatlanan Yunus, sonrasında ligde 3 maç kaçırdı. Sakatlıktan dönmesinin ardından ilk kez 25. haftadaki Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girerek forma giyen milli yıldız, cezalı duruma düşerek 26. haftadaki Kasımpaşa maçında oynayamadı. Son olarak geçen haftaki Alanyaspor mücadelesinde ikinci yarıda oyuna dahil olan Yunus Akgün, ligde 6 maçın ardından ilk 11'e Onvo Antalyaspor karşılaşmasıyla döndü.

Osimhen'in gecesi: Galatasaray, Antalyaspor'u 4 golle geçti - 7

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Osimhen, Morata.

Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Kelven, Emrecan, Kaluzinski, Erdal, Soner, Van de Streek, Safuri, Larsson.

Osimhen'in gecesi: Galatasaray, Antalyaspor'u 4 golle geçti - 8
Osimhen'in gecesi: Galatasaray, Antalyaspor'u 4 golle geçti - 9
Osimhen'in gecesi: Galatasaray, Antalyaspor'u 4 golle geçti - 10
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