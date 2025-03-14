Osimhen'in gecesi: Galatasaray, Antalyaspor'u 4 golle geçti

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

5' Galatasaray gole çok yaklaştı! Savunma arkasına sarkan Alvaro Morata'nın içeriye çevirdiği topu Osimhen tamamlamak istedi ancak son anda Antalyaspor savunması araya girdi.

7' Antalyaspor etkili geldi! Hızlı hücumda Bünyamin Balcı'nın yaptığı ortaya Soner Dikmen hareketlendi ancak altı pas önündeki topa yetişemedi.

10' Antalyaspor bir kez daha gole çok yaklaştı! Abdülkerim Bardakcı'nın savunmadaki hatasını değerlendiren Soner Dikmen topla birlikte ceza sahasına girdi. Sarı - kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, Dikmen'in şutunu önleyerek hatasını telafi etti.

11' Antalyaspor'da Kaluzinski, Torreira'ya yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.

15' Antalyaspor'da futbolcular Davinson Sanchez'e çarpan top sonrası penaltı bekledi, VAR odasını dinleyen hakem devam kararı verdi.

25' DİREK! Galatasaray, Victor Osimhen ile gole çok yaklaştı. Sol kanattan yapılan ortaya arka direkte dokunan Barış Alper Yılmaz'ın çevirdiği topa yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşu direkten dışarı gitti.

30' GOL! Galatasaray 1-0 öne geçti. Sarı - kırmızılılarda sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Alvaro Morata'nın içeriye çevirdiği topu arka direkte tamamlayan Victor Osimhen, takımını öne geçirdi.

36' Antalyaspor'da Erdal Rakip, Morata'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

45' GALATASARAY FARKI 2'YE ÇIKARDI! Sarı - kırmızılılar, VAR kontrolü sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Alvaro Morata, skoru 2-0'a getirdi.

45+2' SKOR 3-0 OLDU! Galatasaray, Victor Osimhen'in golüyle farkı 3'e çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, tek başına çizgiye götürdüğü meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Müsait pozisyondaki Victor Osimhen'e sadece dokunmak kaldı.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

52' OSIMHEN'DEN HAT-TRICK! Ceza sahası çizgisinde topla buluşan Yunus Akgün'ün ara pasında tek vuruş yapan Victor Osimhen, skoru 4-0'a getirdi ve maçtaki 3. golünü attı.

68' Galatasaray'da Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Yunus Akgün kenara geldi. Dries Mertens, Roland Sallai ve Mario Lemina oyuna dahil oldu.

90' Karşılaşma, Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.