Osimhen'in menajeri herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Galatasaray'da kalma ihtimali var mı?

Victor Osimhen'in menajeri George Gardi, yıldız futbolcunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.



Gardi, "Galatasaray bugün ligde nerede olurdu? Osimhen’in Galatasaray'da kalma ihtimali var mı?" sorusuna şu yanıtını verdi:



"Osimhen, transfer için uygun olması sayesinde şu anda Galatasaray’da. Kendisi üst düzey bir oyuncu, bir şampiyon. Dilediği her takımda forma giyebilir. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, şu an Galatasaray'da çok mutlu ve her anının tadını çıkarmak istiyor. Geleceğine dair kararını ise bu yolculuk tamamlandığında verecek."