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Osimhen'in menajeri herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Galatasaray'da kalma ihtimali var mı?

Victor Osimhen'in menajeri George Gardi, yıldız futbolcunun geleceği hakkında konuştu. Gardi, herkesin merakla beklediği "Galatasaray'da kalma ihtimali var mı?" sorusuna "Dilediği her takımda forma giyebilir. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, şu an Galatasaray'da çok mutlu ve her anının tadını çıkarmak istiyor. Geleceğine dair kararını ise bu yolculuk tamamlandığında verecek." ifadelerini kullandı.

Osimhen'in menajeri herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Galatasaray'da kalma ihtimali var mı? - 1

Victor Osimhen'in menajeri George Gardi, yıldız futbolcunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Gardi, "Galatasaray bugün ligde nerede olurdu? Osimhen’in Galatasaray'da kalma ihtimali var mı?" sorusuna şu yanıtını verdi:

"Osimhen, transfer için uygun olması sayesinde şu anda Galatasaray’da. Kendisi üst düzey bir oyuncu, bir şampiyon. Dilediği her takımda forma giyebilir. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, şu an Galatasaray'da çok mutlu ve her anının tadını çıkarmak istiyor. Geleceğine dair kararını ise bu yolculuk tamamlandığında verecek."

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Osimhen'in menajeri herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Galatasaray'da kalma ihtimali var mı? - 2

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Gardi, "Osimhen’i ilk önerdiğinizde Okan Buruk nasıl tepki verdi?" sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı:

"Victor Osimhen, Türkiye futbol tarihinin belki de en ikonik transferidir. 25 yaşında, kariyerinin zirvesinde ve 100 milyon avro piyasa değerine sahip. Bu transfer, sadece Galatasaray’a değil, aynı zamanda Türk futboluna da uluslararası alanda yeni bir vizyon kazandırmıştır. Bu transferi ben önerdim, yönettim ve sonuçlandırdım."

Osimhen'in menajeri herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Galatasaray'da kalma ihtimali var mı? - 3

"Okan Buruk’a bu operasyonu anlattığımda konunun büyüklüğünü hemen kavradı ve kulüp içindeki bazı şüpheci seslere rağmen, ilerleme kaydedebilmemiz için bana destek verdi."

Osimhen'in menajeri herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Galatasaray'da kalma ihtimali var mı? - 4

"Çünkü o dönemde kulüp içinde Icardi ve Batshuayi’nin yeterli olduğu görüşü hakimdi. Eğer Osimhen hamlesi yapılmamış olsaydı Galatasaray bugün ligde nerede olurdu?"

Osimhen'in menajeri herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Galatasaray'da kalma ihtimali var mı? - 5

Öte yandan Osimhen'in Napoli ve Galatasaray’da da kalmayacağı ve önümüzdeki haftalardan itibaren değerlendirme yapacağı yani mayıs ayından itibaren birkaç ülkede olabilecek potansiyel seçenekleri değerlendireceği de Avrupa medyasında yer aldı.

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