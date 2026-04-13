Osimhen'siz art arda puan kayıpları, dönüş tarihi resmen açıklandı. "Olmaması zordu"
13.04.2026 08:18
Son Güncelleme: 13.04.2026 08:30
NTV - Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan ve bir süredir forma giyemeyen Osimhen'in dönüş tarihi netlik kazandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor maçının ardından forma giyemediği maçlarda puan kayıpları yaşanan Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihini açıkladı.
"KADRODA OLACAK"
Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool deplasmanında sakatlık geçiren yıldız golcü için Buruk, “Victor Osimhen de antrenmanlara başladı. Hafta sonu kadroda olacak.” dedi.
"OSIMHEN'İN OLMAMASI ZORDU"
Buruk maçın ardından Osimhen için sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bundan sonra tek maça düşeceğiz. Bu hafta üst üste 3 maç oynamak bizi yordu. En kritik yer, 2-3 tane yarım oyuncumuz vardı. Yunus, Lang, Sara sakatlıkla oynadı. Hücum hattındaki bu tür oyuncularımızın yüzde yüz olmaması.. Osimhen'li oyun da değerli ve önemli. Osimhen'in olmaması zordu."
OSİMHEN'SİZ 5 PUAN KAYBETTİLER
Galatasaray Osimhen'siz çıktığı Trabzonspor derbisinde 2-1 mağlup olmuştu.
Dün akşam ise Kocaelispor ile berabere kalan sarı kırmızılı ekip yıldız golcünün olmadığı maçlarda 5 puan kaybetmiş oldu.
Osimhen'in yokluğunda Trabzonspor maçında Icardi görev almıştı.
Ancak Göztepe ve Kocaelispor maçlarında Barış Alper forvete Icardi yedek kulübesine çekilmişti.
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında 18 Nisan Cumartesi günü 20.00'de Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.