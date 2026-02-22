Osimhen'siz Galatasaray güldürmüyor. 5 maçlık sonuç dikkat çekti
22.02.2026 14:34
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray bu sezon hücum hattında adeta bir "Osimhen bağımlılığı" yaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Nijeryalı dünya yıldızının sahada olmadığı anlarda hücum etkinliğini kaybediyor. Galatasaray, Victor Osimhen'in forma giymediği 5 resmi maçın hiçbirinden galibiyet çıkaramadı.
Hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında yaşanan bu puan kayıpları, Okan Buruk'un oyun planında Osimhen'in ne kadar kritik bir dişli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Son olarak Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Osimhen'in olmadığı maçlarda ise Galatasaray'ın kazanamama serisi 5'e yükseldi.
OSİMHEN'SİZ OYNANAN 5 MAÇTAN GALİBİYET ÇIKMADI
Victor Osimhen'in sakatlık veya rotasyon gereği forma giyemediği maçlarda Galatasaray'ın aldığı sonuçlar, takımın hücumdaki B planının tam anlamıyla oturmadığını gösteriyor.
Osimhen'siz Galatasaray'ın galip gelemediği 5 maç şöyle:
- Frankfurt 5-1 Galatasaray
- Galatasaray 0-1 USG
- Galatasaray 0-2 Fenerbahçe
- Galatasaray 1-1 Gaziantep FK
- Konyaspor 2-0 Galatasaray
OSİMHEN NE KADAR SÜRE YOK?
Sarı-kırmızılılar, sağ dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen'in tedbir amaçlı olarak Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmadığını açıklamış, oyuncunun sakatlık durumuyla ilgili ekstra bir bilgi vermemişti.
Buna göre; Yıldız futbolcunun bir sonraki maçta yeniden kadroda görev alması bekleniyor.