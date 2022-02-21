Osmaniyeli Trabzonspor taraftarı, 2 evini bordo-mavi renklere boyadı

Hasan Coşkun, küçük yaşlarda başlayan bordo-mavi aşkının hiç bitmediğini söyledi.

Çocukluğunda mahallede maç yaparken tüm arkadaşlarının Beşiktaş, Galatasaray veya Fenerbahçe'yi seçtiğini, kendisinin ise Trabzonspor'u tercih ettiğini aktaran Coşkun, "Çocukluğumda Trabzonspor'a gönül verdim, halen de devam ediyor. 1,5 yıl önce evlerimi bordo-mavi renklere boyayacağım diye karar aldım. Bu renkleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.