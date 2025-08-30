Oturan boğa Trabzon'a yerleşti: Kızılderili Jeremiah maçları da kaçırmıyor

AİLESİNE EV ALDI

ABD’den Trabzon'a uzanan hikayeleri ve Trabzonspor'la yollarının nasıl kesiştiğini anlatan Beltran, "Buraya 2020 yılında önce ben ve eşim geldik. Buraya geldim; doğası, yaylaları, yeşilliği, dağları, denizi çok güzeldi ve çok sevdim. Aynı hafta Trabzon'da ailem için bir ev aldım. Burada ilk olarak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı vardı ve Trabzonspor o maçı kazanmıştı. O maçta Trabzonspor'u çok sevdim. Çünkü Trabzonspor taraftarı çok farklı. Çok güzel bir zaman geçirmiştim. Şehri ve Trabzonspor'u çok sevince buraya dönme kararı aldık." dedi.