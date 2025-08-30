Oturan boğa Trabzon'a yerleşti: Kızılderili Jeremiah maçları da kaçırmıyor
Kızılderili Jeremiah Beltran, ABD'den tatil için geldikleri Karadeniz'in yeşil doğasına hayran kalınca Trabzon'a yerleşti. Fanatik taraftarı oldukları Trabzonspor'u yakından takip eden aile, Kızılderili şapkalarıyla stadyumda yerlerini alıp, bordo mavili takımı destekliyor.
ABD'den tatil için geldikleri Karadeniz'in yeşil doğasına hayran kalınca Trabzon'a yerleşen Kızılderili kökenli iş insanı Jeremiah Beltran (44) ve ailesinin, zamanla gönül verdiği Trabzonspor sevgisi sınır tanımıyor.
Kısa sürede kentte alışan aile, futbol özlemlerini, Trabzonspor takımının maçlarını izleyerek gidermeye çalıştı. Ülkesinde güreş sporu da yapan Jeremiah Beltran, eşi Karin ile çocukları Alivia (12), Micah (13), Ezekiel (15) ve Kya Beltran (17), Trabzonspor'un maçını tribünden izlemesi sonrası kendileri ve bordo mavili takım arasında bağ oluştu.