Oturan boğa Trabzon'a yerleşti: Kızılderili Jeremiah maçları da kaçırmıyor

Kızılderili Jeremiah Beltran, ABD'den tatil için geldikleri Karadeniz'in yeşil doğasına hayran kalınca Trabzon'a yerleşti. Fanatik taraftarı oldukları Trabzonspor'u yakından takip eden aile, Kızılderili şapkalarıyla stadyumda yerlerini alıp, bordo mavili takımı destekliyor.

Oturan boğa Trabzon'a yerleşti: Kızılderili Jeremiah maçları da kaçırmıyor - 1

ABD'den tatil için geldikleri Karadeniz'in yeşil doğasına hayran kalınca Trabzon'a yerleşen Kızılderili kökenli iş insanı Jeremiah Beltran (44) ve ailesinin, zamanla gönül verdiği Trabzonspor sevgisi sınır tanımıyor. 

Kısa sürede kentte alışan aile, futbol özlemlerini, Trabzonspor takımının maçlarını izleyerek gidermeye çalıştı. Ülkesinde güreş sporu da yapan Jeremiah Beltran, eşi Karin ile çocukları Alivia (12), Micah (13), Ezekiel (15) ve Kya Beltran (17), Trabzonspor'un maçını tribünden izlemesi sonrası kendileri ve bordo mavili takım arasında bağ oluştu.

Oturan boğa Trabzon'a yerleşti: Kızılderili Jeremiah maçları da kaçırmıyor - 2

ÇOCUKLARI FUTBOLA BAŞLADI

Kentte 5 yıldır kalıp, ülkelerine giriş-çıkış yapan ABD'li aile, fanatik taraftarı oldukları Trabzonspor'daki gelişmeleri yakından takip ediyor, Kızılderili şapkalarıyla stadyumda yerlerini alıp, bordo mavili takımı destekliyor.

Evlerinde duvarlarını Trabzonspor'un şampiyonluk posterleri ve imzalı formalarla süsleyen ailenin bordo mavi sevgisi, Trabzonspor'la özdeşleşen 'Bize Her Yer Trabzon' mottosunu da anlamlandırıyor. Maç günlerini şölen gibi yaşayan aile, Trabzonspor'un marş ve tezahüratlarını öğrenmeye çalışıyor. Jeremiah Beltran'ın uzaktan online eğitimlerini sürdüren 4 çocuğundan 2’si ise kentte amatör futbol takımlarında top koşturuyor.

Oturan boğa Trabzon'a yerleşti: Kızılderili Jeremiah maçları da kaçırmıyor - 3

AİLESİNE EV ALDI

ABD’den Trabzon'a uzanan hikayeleri ve Trabzonspor'la yollarının nasıl kesiştiğini anlatan Beltran, "Buraya 2020 yılında önce ben ve eşim geldik. Buraya geldim; doğası, yaylaları, yeşilliği, dağları, denizi çok güzeldi ve çok sevdim. Aynı hafta Trabzon'da ailem için bir ev aldım. Burada ilk olarak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı vardı ve Trabzonspor o maçı kazanmıştı. O maçta Trabzonspor'u çok sevdim. Çünkü Trabzonspor taraftarı çok farklı. Çok güzel bir zaman geçirmiştim. Şehri ve Trabzonspor'u çok sevince buraya dönme kararı aldık." dedi.

Oturan boğa Trabzon'a yerleşti: Kızılderili Jeremiah maçları da kaçırmıyor - 4

ŞAMPİYONLUK BEKLİYOR

Maç günlerini şölen gibi yaşadıklarını belirten Beltran, "Biz artık Trabzon’da yaşıyoruz. İki yıl önce tekrar Amerika'ya gittik ve orada küçük bir tatil geçirdik. Trabzon'un insanları çok sıcakkanlı. Öncesinde belki biraz agresif olarak biliniyor. Biz de aynı biraz agresifiz. Amerika'da New York'taki insanlar gibi. Pandemi döneminde burada çok insanla tanıştık. Oturduğumuz Boztepe'de çok insan tanıdık. İnsanlar çok sıcak kalpli. Maç günü evde Trabzonspor müziğini açıyoruz. Formalarımızı giyiniyoruz, çocuklar aksesuarlarını takıyor yüzlerine boya yapıyorlar. Ben en son şapkamı takıp çıkıyoruz. Bazı şarkıları telefondan bakıp söylüyorum. Bu yıl şampiyon olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Oturan boğa Trabzon'a yerleşti: Kızılderili Jeremiah maçları da kaçırmıyor - 5

"DAHA ÖNCE ŞAMPİYONLUK YAŞAMAMIŞTIM"

Trabzonspor’un şampiyonluk sezonundaki Antalyaspor maçına da gittiklerini söyleyen Beltran, "Çok çok mutluyduk. Çok güzel anlardı. Ben daha önce bir şampiyonluk yaşamamıştım. Sadece Amerika'da benim şehrimde Amerikan futbolunda şampiyon olmuştuk. Ancak burada çok farklı. Her yerde adeta parti vardı. İnsanlar doyasıya eğlendiler. Neredeyse her an eğleniyordu insanlar. 'Bize Her Yer Trabzon', o nedenle çok iyiydi." ifadelerini kullandı. 

Oturan boğa Trabzon'a yerleşti: Kızılderili Jeremiah maçları da kaçırmıyor - 6
