Ozan Tufan, dünyanın en iyi 11'ini belirledi: Kadroda tek Türk var

"ÇOK YÖNLÜ VE BİRÇOK MEVKİDE OYNAMAKTAN MEMNUNUM"

Sahada çok yönlü ve birçok mevkide oynamaktan memnun olduğunu dile getiren Tufan şunları söyledi:



"Fatih Tekke hocamla da görüştüm, birçok mevkide oynayabilmemin avantajını kullanmak istiyor. Ama en önemlisi doğru kullanmak ve takıma en yüksek katkı vermek. Açıkçası çok yönlü olmaktan, birçok mevkide oynamaktan memnunum. Ama sonuçta tek yapmak istediğim, nerede görev yaparsam yapayım kanımın, canımın, terimin son damlasına kadar mücadele etmek. Her zaman aynı performansı gösteremeyebiliriz, bu her futbolcu için gerçekçi bir durum ama taraftarımız inansın ki, maçın bir saniyesinde bile kazanmaktan ve takımıma katkı yapmaktan başka bir şey düşünmem."