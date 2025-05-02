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Ozan Tufan, dünyanın en iyi 11'ini belirledi: Kadroda tek Türk var

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Ozan Tufan, Trabzonspor Dergisi'ne konuştu.

Ozan Tufan, dünyanın en iyi 11'ini belirledi: Kadroda tek Türk var - 1

Trabzonspor'un Hull City'den geçen yıl kadrosuna kattığı tecrübeli oyunu Ozan Tufan, Trabzonspor’un Nisan ayı dergisine açıklamalarda bulundu.

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Ozan Tufan, dünyanın en iyi 11'ini belirledi: Kadroda tek Türk var - 2

"OLUMSUZ YAPTIĞIM İŞLER BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATIYOR"

Her maçtan sonra bireysel videolarını izlediğini ve olumsuz yaptığı işlerin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını kaydeden Tufan "Her maçtan sonra bireysel videolarım geliyor, hem maçın 90 dakikalık genel periyotunu, hem de kendi pozisyonlarımı izliyorum. Olumlular mutlu ediyor ama doğal olarak olumsuz yaptığım işler de oluyor ve bu beni hayal kırıklığına uğratıyor. Bunları minimize etmek için ne yapmam gerektiğini inceliyorum, notlar alıyorum, sonraki antrenmanlarda hatalarımı gidermek için çalışıyorum" dedi.

Ozan Tufan, dünyanın en iyi 11'ini belirledi: Kadroda tek Türk var - 3

"ÇOK YÖNLÜ VE BİRÇOK MEVKİDE OYNAMAKTAN MEMNUNUM"

Sahada çok yönlü ve birçok mevkide oynamaktan memnun olduğunu dile getiren Tufan şunları söyledi:

"Fatih Tekke hocamla da görüştüm, birçok mevkide oynayabilmemin avantajını kullanmak istiyor. Ama en önemlisi doğru kullanmak ve takıma en yüksek katkı vermek. Açıkçası çok yönlü olmaktan, birçok mevkide oynamaktan memnunum. Ama sonuçta tek yapmak istediğim, nerede görev yaparsam yapayım kanımın, canımın, terimin son damlasına kadar mücadele etmek. Her zaman aynı performansı gösteremeyebiliriz, bu her futbolcu için gerçekçi bir durum ama taraftarımız inansın ki, maçın bir saniyesinde bile kazanmaktan ve takımıma katkı yapmaktan başka bir şey düşünmem."

Ozan Tufan, dünyanın en iyi 11'ini belirledi: Kadroda tek Türk var - 4

‘FUTBOLDAN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMEDİM’

Futbol dışında başka bir meslek düşünmediğini aktaran Ozan Tufan "Futbolcu olmasaydım sanırım benim için zor bir hayat olurdu. Ne yapabilirdim hiçbir fikrim yok çünkü futboldan başka bir şey düşünmedim hiç. Bu sporu çok seviyorum. Eşimle birlikte Formula 1’i izlemeyi çok seviyoruz. Onunla piyano dinleriz. Ayrıca ailece yurt dışında gezmek, yeni yerler görmek çok keyifli oluyor" ifadelerini kullandı.

Ozan Tufan, dünyanın en iyi 11'ini belirledi: Kadroda tek Türk var - 5

Avrupa futbolunun önde gelen isimleri Kevin De Bruyne’i çok beğendiğini, futbolu bırakmasına rağmen Toni Kroos’un da özel bir futbolcu olduğunu da ifade eden Ozan Tufan, geçmişten bugüne kendisine göre dünyanın en iyi 11’ini ise şu şekilde sıraladı:

Ozan Tufan, dünyanın en iyi 11'ini belirledi: Kadroda tek Türk var - 6

UĞURCAN ÇAKIR

Ozan Tufan, dünyanın en iyi 11'ini belirledi: Kadroda tek Türk var - 7

DANI ALVES

Ozan Tufan, dünyanın en iyi 11'ini belirledi: Kadroda tek Türk var - 8

SERGIO RAMOS

Ozan Tufan, dünyanın en iyi 11'ini belirledi: Kadroda tek Türk var - 9

GERARD PIQUE

Ozan Tufan, dünyanın en iyi 11'ini belirledi: Kadroda tek Türk var - 10

MARCELO

Ozan Tufan, dünyanın en iyi 11'ini belirledi: Kadroda tek Türk var - 11

SERGIO BUSQUETS

Ozan Tufan, dünyanın en iyi 11'ini belirledi: Kadroda tek Türk var - 12

KEVIN DE BRUYNE

Ozan Tufan, dünyanın en iyi 11'ini belirledi: Kadroda tek Türk var - 13

DAVID SILVA

Ozan Tufan, dünyanın en iyi 11'ini belirledi: Kadroda tek Türk var - 14

LIONEL MESSI

Ozan Tufan, dünyanın en iyi 11'ini belirledi: Kadroda tek Türk var - 15

KYLIAN MBAPPE

Ozan Tufan, dünyanın en iyi 11'ini belirledi: Kadroda tek Türk var - 16

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