Özür dileyen Acun Ilıcalı: Şansımız şu anda çok zor gözüküyor

"Taraftarımızdan da özür diliyoruz. Taraftarımızın bu konudaki tepkilerini saygıyla karşılıyoruz. Onlar bizim canımız. Onların kendi yorumları da son derece kendi açılarından haklı. O yüzden çok da bir şey söylemek istemiyorum. 6 hafta var, şansımız şu anda çok zor gözüküyor. Biz taraftarımızla, futbolcularımızla, teknik kadromuzla mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Taraftarımızdan bir kez daha özür diliyoruz.”