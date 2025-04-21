Özür dileyen Acun Ilıcalı: Şansımız şu anda çok zor gözüküyor
Süper Lig'de Kayserispor ile berabere kalarak Galatasaray'la puan farkı 5'e çıkan Fenerbahçe'de asbaşkan Acun Ilıcalı, taraftardan özür diledi. Ilıcalı, "Taraftarımızın bu konudaki tepkilerini saygıyla karşılıyoruz. 6 hafta var, şansımız şu anda çok zor gözüküyor." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile evinde 3-3 berabere kalarak Galatasaray'la puan farkı 5'e çıkan Fenerbahçe'de asbaşkan Acun Ilıcalı şampiyonluk şansını değerledirdi.