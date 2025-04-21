NTV.COM.TR

Özür dileyen Acun Ilıcalı: Şansımız şu anda çok zor gözüküyor

Süper Lig'de Kayserispor ile berabere kalarak Galatasaray'la puan farkı 5'e çıkan Fenerbahçe'de asbaşkan Acun Ilıcalı, taraftardan özür diledi. Ilıcalı, "Taraftarımızın bu konudaki tepkilerini saygıyla karşılıyoruz. 6 hafta var, şansımız şu anda çok zor gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Özür dileyen Acun Ilıcalı: Şansımız şu anda çok zor gözüküyor - 1

Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile evinde 3-3 berabere kalarak Galatasaray'la puan farkı 5'e çıkan Fenerbahçe'de asbaşkan Acun Ilıcalı şampiyonluk şansını değerledirdi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Özür dileyen Acun Ilıcalı: Şansımız şu anda çok zor gözüküyor - 2

Ilıcalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

“Bizim için çok üzücü bir akşam oldu. Fenerbahçemiz için de taraftarımız için de çok üzücü bir akşam. Burada kaybedilen 2 puan son derece ağır bir hasar. Bununla ilgili hem şahsım hem yönetimimiz adına bütün sorumluluğu alıyoruz. Tabii ki ortada bir suçlu varsa biz de buna dahiliz."

Özür dileyen Acun Ilıcalı: Şansımız şu anda çok zor gözüküyor - 3

"Ben de şahsım olarak bu sorumluluğu alıyorum. Teknik kadromuz, yönetimimiz hep beraber bir aileyiz. Aile olarak da bu puan kaybıyla ilgili taraftarımızdan özür diliyoruz. Çok üzücü bir durum. Taraftarımızın çok üzüldüğünü biliyorum. Bilsinler ki biz de gecemizi gündüzümüzü Fenerbahçemiz için harcayan Fenerbahçe gönüllüleriyiz."

Özür dileyen Acun Ilıcalı: Şansımız şu anda çok zor gözüküyor - 4

"Yönetim olarak biz de çok üzgünüz. Futbolcularımız da son derece üzgün. Bazen olmayınca olmuyor, sayısız fırsat kaçıyor, maç da berabere bitebiliyor. Futbolun bir tarafı da bu. 'Futbolda puan kaybı olmaz' diye bir şey olmuyor. Tabii ki bu puan kaybı bizim için çok yıkıcı, üzücü. Açıkçası iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum."

Özür dileyen Acun Ilıcalı: Şansımız şu anda çok zor gözüküyor - 5

"Çok ciddi emek verdik. İyi futbolcular getirdik. Kadromuzun gücü olsun teknik direktörümüz olsun elimizden gelen her şeyi yaptık. Bazen her şeyi yapmanıza rağmen sonuçta futbol bu. Her şey sahada belli oluyor."

Özür dileyen Acun Ilıcalı: Şansımız şu anda çok zor gözüküyor - 6

"Taraftarımızdan da özür diliyoruz. Taraftarımızın bu konudaki tepkilerini saygıyla karşılıyoruz. Onlar bizim canımız. Onların kendi yorumları da son derece kendi açılarından haklı. O yüzden çok da bir şey söylemek istemiyorum. 6 hafta var, şansımız şu anda çok zor gözüküyor. Biz taraftarımızla, futbolcularımızla, teknik kadromuzla mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Taraftarımızdan bir kez daha özür diliyoruz.”

DAHA FAZLA GÖSTER