Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off'unda Panathinaikos AKTOR'a konuk olacak. Beş maç üzerinden oynanacak seride 3 galibiyet alan takım, Dörtlü Final'e yükselecek. Sezonu daha üst sırada bitiren Panathinaikos AKTOR, ev sahibi avantajına sahip. Peki, Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'la deplasmanda karşılaşacak. İki takım arasında oynanan 34 maçın 27'sini ev sahibi takımlar kazandı. 7 maçın 4'ünde Panathinaikos AKTOR, 3'ünde ise Anadolu Efes deplasmanda galibiyete uzandı. İşte, Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes maçı hakkında bilgiler...