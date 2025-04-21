Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TAKIMLAR BU ETABA NASIL GELDİ?

Normal sezonda son yenilgisini Panathinaikos AKTOR'a karşı deplasmanda 104-89'luk skorla yaşayan Anadolu Efes, bu maçın ardından çıktığı 8 mücadeleyi de kazanarak sezonu 6. sırada tamamladı, direkt play-off'lara yükseldi.



Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR, geçen yıl kazandığı şampiyonluğun ardından bu yıl normal sezonu 3. sırada tamamlayarak play-off bileti altı.