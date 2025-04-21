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Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off'unda Panathinaikos AKTOR'a konuk olacak. Beş maç üzerinden oynanacak seride 3 galibiyet alan takım, Dörtlü Final'e yükselecek. Sezonu daha üst sırada bitiren Panathinaikos AKTOR, ev sahibi avantajına sahip. Peki, Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'la deplasmanda karşılaşacak. İki takım arasında oynanan 34 maçın 27'sini ev sahibi takımlar kazandı. 7 maçın 4'ünde Panathinaikos AKTOR, 3'ünde ise Anadolu Efes deplasmanda galibiyete uzandı. İşte, Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes maçı hakkında bilgiler...

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Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

Normal sezonda İstanbul'da oynanan müsabakayı lacivert-beyazlılar 93-67'lik skorla kazanırken, Yunanistan'daki karşılaşmayı ise Panathinaikos AKTOR 104-89'luk skorla galip tamamlamıştı.

Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

PANATHİNAİKOS-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes maçı, 22 Nisan Salı günü yapılacak.

OAKA'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

Müsabaka, S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

TAKIMLAR BU ETABA NASIL GELDİ?

Normal sezonda son yenilgisini Panathinaikos AKTOR'a karşı deplasmanda 104-89'luk skorla yaşayan Anadolu Efes, bu maçın ardından çıktığı 8 mücadeleyi de kazanarak sezonu 6. sırada tamamladı, direkt play-off'lara yükseldi.

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR, geçen yıl kazandığı şampiyonluğun ardından bu yıl normal sezonu 3. sırada tamamlayarak play-off bileti altı.

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