Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes Final-Four için parkede
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off serisinin beşinci maçında deplasmanda Yunanistan'ın güçlü ekibi Panathinaikos ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Serinin dördüncü maçında Panathinaikos'u sahasında 85-82 yenen Anadolu Efes, Final-Four için son etapta kazanmak ve Fenerbahçe Beko'nun rakibi olmak istiyor. Peki, Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi play-off serisi beşinci maçında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Panathinaikos ile serinin son maçında kozlarını paylaşacak. Seride durumu 2-2 beraberliğe getiren Anadolu Efes, son maçta Panathinaikos'u deplasmanda devirmek ve Final-Four biletini kapmak istiyor. Peki, Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?