Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes Final-Four için parkede

THY Avrupa Ligi play-off serisi beşinci maçında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Panathinaikos ile serinin son maçında kozlarını paylaşacak. Seride durumu 2-2 beraberliğe getiren Anadolu Efes, son maçta Panathinaikos'u deplasmanda devirmek ve Final-Four biletini kapmak istiyor. Peki, Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?