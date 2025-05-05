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Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes Final-Four için parkede

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off serisinin beşinci maçında deplasmanda Yunanistan'ın güçlü ekibi Panathinaikos ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Serinin dördüncü maçında Panathinaikos'u sahasında 85-82 yenen Anadolu Efes, Final-Four için son etapta kazanmak ve Fenerbahçe Beko'nun rakibi olmak istiyor. Peki, Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes Final-Four için parkede - 1

THY Avrupa Ligi play-off serisi beşinci maçında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Panathinaikos ile serinin son maçında kozlarını paylaşacak. Seride durumu 2-2 beraberliğe getiren Anadolu Efes, son maçta Panathinaikos'u deplasmanda devirmek ve Final-Four biletini kapmak istiyor. Peki, Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes Final-Four için parkede - 2

PANATHİNAİKOS-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi beşinci ve son maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR ile karşılaşacak.

Başkent Atina'daki OAKA'da yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak.

Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes Final-Four için parkede - 3

KAZANAN TAKIM DÖRTLÜ FİNAL'DE

Play-off serisinde Yunanistan'daki ilk maçı 87-83 kaybeden lacivert-beyazlı ekip, ikinci mücadeleyi 79-76 kazanarak ev sahibi avantajını ele geçirdi. Anadolu Efes, 1-1 eşitlikle İstanbul'a taşınan serinin üçüncü maçını 81-77 kaybederek 2-1 geri düştü.

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı, milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği son şampiyon Panathinaikos'u dördüncü karşılaşmada 85-82 yenen Anadolu Efes, seriyi 2-2'ye getirerek 5. maça taşımayı başardı.

Karşılaşmada kazanan takım adını 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek dörtlü finale yazdıracak. Eşleşmeyi geçecek ekip, yarı finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes Final-Four için parkede - 4

REKABETTE 39. RANDEVU

Anadolu Efes ile Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi'nde 39. kez karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda iki takım arasında oynanan 38 müsabakanın 17'sini lacivert-beyazlılar, 21'ini yeşil-beyazlı takım kazandı.

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